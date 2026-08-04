Cristal, la principal droga entre jóvenes en rehabilitación en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El pastor Óscar Arce Reyna, responsable del centro de rehabilitación y ministerio Cristo Rompe las Cadenas, señaló que una gran parte de los jóvenes que solicitan apoyo en esta ciudad fronteriza presentan problemas relacionados con el consumo de cristal y metanfetaminas, sustancias que generan afectaciones severas en la salud física, mental y emocional. Explicó que, al ingresar al centro de rehabilitación, los pacientes inician un proceso de desintoxicación y posteriormente participan en un programa integral enfocado en superar la dependencia, fortalecer su recuperación y facilitar su reintegración al entorno familiar y social.

Arce Reyna destacó que las drogas sintéticas representan un alto riesgo debido a sus efectos en el sistema nervioso central, al provocar alteraciones en el comportamiento y afectar la percepción de la realidad. Entre las consecuencias más comunes mencionó episodios de ansiedad, alucinaciones, paranoia, desconfianza hacia otras personas y pérdida del control de las acciones. Indicó que estas alteraciones pueden derivar en conductas de riesgo tanto para quienes consumen estas sustancias como para las personas que forman parte de su entorno.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con testimonios de personas en proceso de recuperación, el cristal y las metanfetaminas pueden contener combinaciones de diversas sustancias, lo que incrementa los daños al organismo y complica los tratamientos de rehabilitación. Finalmente, hizo un llamado a padres de familia y a la sociedad en general para mantenerse atentos a posibles señales de consumo, solicitar ayuda especializada de manera oportuna y evitar que la problemática avance, al considerar que la atención temprana mejora las posibilidades de recuperación.