Cristal, principal droga que consumen pacientes del Cecosama, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las metanfetaminas, particularmente el cristal, se mantienen como la principal causa por la que las personas buscan atención en el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) de Piedras Negras, de acuerdo con estadísticas oficiales de la institución.

La responsable del centro, Azahí Carolina Valdez Saldaña, informó que el 24 por ciento de los pacientes que ingresan por consumo de sustancias lo hacen debido al uso de metanfetaminas, lo que las coloca como la droga de mayor impacto en la región. La mayoría de las personas atendidas son hombres de entre 30 y 49 años de edad.

En segundo lugar se encuentra el consumo de marihuana, que representa el 12 por ciento de los casos atendidos. Valdez Saldaña precisó que, aunque el tema del fentanilo ha generado preocupación a nivel nacional, actualmente no se han registrado casos recientes en Piedras Negras, salvo un caso aislado documentado en años anteriores.

El consumo de alcohol ocupa el 9 por ciento de las atenciones brindadas por el Cecosama, mientras que las adicciones al tabaco representan el 5 por ciento. En tanto, el consumo de cocaína aparece con menor incidencia, al concentrar solo el 3 por ciento de los casos.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a buscar apoyo oportuno y a fortalecer las acciones de prevención y atención de las adicciones en la comunidad.