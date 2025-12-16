Trasladan a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, a comparecencia custodiada por la Fiscalía Anticorrupción

La ejecución de la autoridad ministerial se dio luego de que la ex alcaldesa no atendió un llamado previo por una investigación por presuntos ejercicio abusivo de funciones, a días de que su extesorero Víctor Manuel “N” fuera vinculado por delitos relacionados a posibles desvíos de recursos.

Este martes, la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila ejecutó una orden para trasladar a la exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Tania Flores, a fin de que comparezca ante un juez en Saltillo por los casos que se investigan por presuntos malos manejos durante su gestión municipal.

El acto de traslado fue transmitido en vivo por Flores Guerra, quien arribará en las siguientes horas a la ciudad de Saltillo, acompañada de su abogado, David Rangel.

En la transmisión, donde Tania Flores lanzó una serie de declaraciones en las que asegura que el Gobierno estatal ha orquestado y puesto en marcha a sus instituciones para acusarla por motivos políticos, se observa que las agentes de la Fiscalía subieron el volumen de la música, con la posible intención de que no se escucharan sus declaraciones.

Durante la transmisión, también aseveró que llegará hasta las últimas consecuencias para defender su nombre y el de su familia, y mencionó que los desvíos de los que se le acusa son falsos y que, incluso, la Auditoría Superior de la Federación ya se pronunció sobre las irregularidades.

“No tengo duda de que los mismos argumentos que están utilizando contra Víctor los usen contra mí. No dudo que me quieran poner un brazalete, como a Víctor. Que lo pongan”, dijo.