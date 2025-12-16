Trasladan a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, a comparecencia custodiada por la Fiscalía Anticorrupción

Coahuila
/ 16 diciembre 2025
    Trasladan a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, a comparecencia custodiada por la Fiscalía Anticorrupción
    El traslado se realizó para que comparezca ante un juez por investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Durante el traslado, la exalcaldesa difundió un video en redes sociales en el que rechazó las acusaciones y señaló motivaciones políticas

Este martes, la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila ejecutó una orden para trasladar a la exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Tania Flores, a fin de que comparezca ante un juez en Saltillo por los casos que se investigan por presuntos malos manejos durante su gestión municipal.

La ejecución de la autoridad ministerial se dio luego de que la ex alcaldesa no atendió un llamado previo por una investigación por presuntos ejercicio abusivo de funciones, a días de que su extesorero Víctor Manuel “N” fuera vinculado por delitos relacionados a posibles desvíos de recursos.

TE PUEDE INTERESAR: Recupera la Catedral de Saltillo los históricos faroles donados por las hermanas Purcell

El acto de traslado fue transmitido en vivo por Flores Guerra, quien arribará en las siguientes horas a la ciudad de Saltillo, acompañada de su abogado, David Rangel.

En la transmisión, donde Tania Flores lanzó una serie de declaraciones en las que asegura que el Gobierno estatal ha orquestado y puesto en marcha a sus instituciones para acusarla por motivos políticos, se observa que las agentes de la Fiscalía subieron el volumen de la música, con la posible intención de que no se escucharan sus declaraciones.

Durante la transmisión, también aseveró que llegará hasta las últimas consecuencias para defender su nombre y el de su familia, y mencionó que los desvíos de los que se le acusa son falsos y que, incluso, la Auditoría Superior de la Federación ya se pronunció sobre las irregularidades.

“No tengo duda de que los mismos argumentos que están utilizando contra Víctor los usen contra mí. No dudo que me quieran poner un brazalete, como a Víctor. Que lo pongan”, dijo.

Temas


Anticorrupción
Audiencia
Corrupción

Localizaciones


Coahuila
Múzquiz
Saltillo

Personajes


Tania González

Organizaciones


Fiscalía Anticorrupción

