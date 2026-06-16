DEA reforzará presencia en Eagle Pass con más agentes y recursos

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    DEA reforzará presencia en Eagle Pass con más agentes y recursos
    La DEA anunció el despliegue de más agentes y recursos en la frontera con el objetivo de fortalecer las tareas de vigilancia e intensificar los operativos contra la distribución de narcóticos. ARCHIVO

Durante el encuentro celebrado en Del Río, representantes de distintas corporaciones policiacas acordaron fortalecer la coordinación interinstitucional

EAGLE PASS, TX.- La Agencia Federal Antidrogas (DEA) anunció la asignación de más agentes y recursos para intensificar los operativos en esta frontera, informó Roberto de León, asistente del sheriff del condado de Maverick.

De León detalló que esta semana se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Del Río, encabezada por Terry Cole, administrador regional de la DEA, en la que participaron jefes de diversas corporaciones policiacas.

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El encuentro tuvo como objetivo analizar el consumo de drogas en las comunidades y definir acciones conjuntas para frenar la distribución de narcóticos.

En representación del condado de Maverick asistieron el sheriff Tom Schmerber, su asistente Roberto de León y el capitán Efraín Valdez, quienes discutieron estrategias para enfrentar el problema de las drogas en la región.

Como parte de los acuerdos, se reveló que la DEA desplegará agentes adicionales en la frontera para fortalecer las labores de vigilancia y los operativos.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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