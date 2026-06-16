DEA reforzará presencia en Eagle Pass con más agentes y recursos
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Durante el encuentro celebrado en Del Río, representantes de distintas corporaciones policiacas acordaron fortalecer la coordinación interinstitucional
EAGLE PASS, TX.- La Agencia Federal Antidrogas (DEA) anunció la asignación de más agentes y recursos para intensificar los operativos en esta frontera, informó Roberto de León, asistente del sheriff del condado de Maverick.
De León detalló que esta semana se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Del Río, encabezada por Terry Cole, administrador regional de la DEA, en la que participaron jefes de diversas corporaciones policiacas.
El encuentro tuvo como objetivo analizar el consumo de drogas en las comunidades y definir acciones conjuntas para frenar la distribución de narcóticos.
En representación del condado de Maverick asistieron el sheriff Tom Schmerber, su asistente Roberto de León y el capitán Efraín Valdez, quienes discutieron estrategias para enfrentar el problema de las drogas en la región.
Como parte de los acuerdos, se reveló que la DEA desplegará agentes adicionales en la frontera para fortalecer las labores de vigilancia y los operativos.