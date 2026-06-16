DEA reforzará presencia en Eagle Pass con más agentes y recursos

EAGLE PASS, TX.- La Agencia Federal Antidrogas (DEA) anunció la asignación de más agentes y recursos para intensificar los operativos en esta frontera, informó Roberto de León, asistente del sheriff del condado de Maverick.

De León detalló que esta semana se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Del Río, encabezada por Terry Cole, administrador regional de la DEA, en la que participaron jefes de diversas corporaciones policiacas.