Fallece adolescente de 14 años tras picadura de garrapata en Sabinas

Sabinas
/ 29 octubre 2025
    Fallece adolescente de 14 años tras picadura de garrapata en Sabinas
    Advertencia. La rickettsia es causada por la picadura de una garrapata; la atención inmediata es clave para evitar el deceso.Wood Tick on finger FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El menor presentó complicaciones graves tras una picadura de garrapata en la colonia Las Vírgenes

SABINAS, COAH.- La noche del lunes un adolescente de 14 años falleció tras complicaciones derivadas de una picadura de garrapata. El joven ingresó durante la mañana al centro de salud de Sabinas en estado grave, tras varios días de malestar. A pesar de la atención médica, murió aproximadamente a las 19:00 horas.

Se informó que la picadura se registró en la colonia Las Vírgenes, donde la presencia de garrapatas ha sido un problema constante. Autoridades locales han implementado campañas para controlar y erradicar estos insectos en calles y espacios públicos, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el suceso y pidieron reforzar las medidas de control de plagas para proteger la salud de la comunidad. La muerte del menor evidencia la vulnerabilidad frente a infecciones transmitidas por garrapatas y la importancia de la prevención y de la atención médica inmediata ante cualquier picadura.

El hecho ha generado un llamado a la población para extremar precauciones, mantener patios y calles limpios y reportar la presencia de garrapatas para reducir riesgos de contagio y complicaciones graves, especialmente en niños y adolescentes.

Este lamentable incidente pone de relieve la necesidad de programas continuos de control de plagas y de campañas de concientización en la comunidad para prevenir tragedias similares en el futuro.

(Con información de medios locales)

Temas


Fallecimientos
Salud
Seguridad

Localizaciones


Sabinas

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

