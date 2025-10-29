Fallece adolescente de 14 años tras picadura de garrapata en Sabinas

SABINAS, COAH.- La noche del lunes un adolescente de 14 años falleció tras complicaciones derivadas de una picadura de garrapata. El joven ingresó durante la mañana al centro de salud de Sabinas en estado grave, tras varios días de malestar. A pesar de la atención médica, murió aproximadamente a las 19:00 horas.

Se informó que la picadura se registró en la colonia Las Vírgenes, donde la presencia de garrapatas ha sido un problema constante. Autoridades locales han implementado campañas para controlar y erradicar estos insectos en calles y espacios públicos, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el suceso y pidieron reforzar las medidas de control de plagas para proteger la salud de la comunidad. La muerte del menor evidencia la vulnerabilidad frente a infecciones transmitidas por garrapatas y la importancia de la prevención y de la atención médica inmediata ante cualquier picadura.

El hecho ha generado un llamado a la población para extremar precauciones, mantener patios y calles limpios y reportar la presencia de garrapatas para reducir riesgos de contagio y complicaciones graves, especialmente en niños y adolescentes.

Este lamentable incidente pone de relieve la necesidad de programas continuos de control de plagas y de campañas de concientización en la comunidad para prevenir tragedias similares en el futuro.

(Con información de medios locales)