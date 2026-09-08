Déficit crítico en México: faltan más de 50 mil operadores de transporte pesado

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Piedras Negras
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    Déficit crítico en México: faltan más de 50 mil operadores de transporte pesado
    Blanca Villanueva, empresaria del sector, alertó sobre el déficit de operadores de transporte pesado en México. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Empresarios y autoridades analizan estrategias para capacitar a nuevos operadores y reducir el déficit nacional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- México enfrenta un déficit de más de 50 mil operadores de transporte pesado. La causa principal radica en la ola constante de jubilaciones y la falta de infraestructura pedagógica para formar masivamente a nuevos conductores que cubran esas vacantes, advirtió la empresaria del sector, Blanca Villanueva.

Explicó que la falta de un recambio generacional adecuado se ha convertido en el principal cuello de botella para la industria, pues el personal capacitado resulta insuficiente para sustituir a quienes se retiran.

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INCERTIDUMBRE MIGRATORIA REDEFINE MERCADO

Anteriormente, el éxodo de conductores hacia Estados Unidos era la causa primaria de la escasez en el país. Sin embargo, las políticas migratorias vigentes en la Unión Americana han revertido la tendencia.

Villanueva indicó que operadores que laboraban de manera transfronteriza están optando por regresar a México para no arriesgar sus visas o estatus legal, buscando incorporarse nuevamente al mercado nacional. Aunque esta repatriación voluntaria ayuda a amortiguar ligeramente la falta de personal, también visibiliza la incertidumbre laboral de quienes operan entre ambas naciones.

Ante esta crisis, cámaras empresariales, organismos internacionales y autoridades evalúan alternativas coordinadas para mitigar el impacto operativo en el comercio y la logística.

Villanueva enfatizó que el sector aún analiza el alcance del fenómeno, pero subrayó la urgencia de diseñar programas de capacitación intensiva que garanticen el relevo generacional y sostengan la capacidad operativa del transporte pesado en México.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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