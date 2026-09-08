Viene oleada de alcaldes reelectos en Coahuila

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Opinión
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    Viene oleada de alcaldes reelectos en Coahuila

Más de 12 de los 38 alcaldes de Coahuila fueron autorizados por el PRI estatal para ir por la reelección en sus cargos en el 2027.

Así se determinó, en reciente reunión de la clase política del PRI, en la que se invitó a los ediles a reforzar las acciones para ganar la elección del próximo año. Los alcaldes de Villa Unión, Morelos, Guerrero, Múzquiz, Nueva Rosita, Progreso, Candela, San Buenaventura y General Cepeda, ya traen el visto bueno.

https://vanguardia.com.mx/opinion/sigo-y-seguire-en-bienestar-coahuila-afirma-americo-villarreal-ND23317794

Javier Díaz, en Saltillo; Miguel Riquelme, en Torreón; Carlos Villarreal, de Monclova; Sari Pérez, en Frontera, y Tomás Gutiérrez, de Ramos Arizpe, también aseguraron la reelección.

Por cierto, Arteaga es el único municipio de la Región Sureste que aún se mantiene en reserva en torno a una posible reelección por parte de la alcaldesa Ana Karen Sánchez.

Por la oposición, el presidente municipal de Sabinas, Chano Díaz, del Verde Ecologista, es el único que ya tiene también asegurada la participación en el proceso electoral del año próximo.

PONCHO, EL AGITADOR

Representantes estatales de Morena criticaron al dirigente nacional del magisterio, Alfonso Cepeda Salas, por su intento de boicotear el informe presidencial del domingo pasado en Saltillo.

Los liderazgos de la 4T identificaron a grupos de maestros afines a Cepeda Salas como agitadores que intentaron romper el acuerdo de no abucheos, entre Morena y el PRI estatal.

Por fortuna, el saludo público de la presidenta Claudia Sheinbaum a Alfonso durante el informe funcionó como advertencia y los maestros se abstuvieron de agitar a las masas de Morena.

Por lo pronto, la delegación estatal del Bienestar y la dirigencia morenista mostraron que cuando se aplican saben cumplir su palabra...

EL AMIGO DE CARO

Meses atrás de su detención, el narcotraficante Rafael Caro Quintero residió por un tiempo, en uno de sus ranchos, en Múzquiz Coahuila, según reportes militares.

Fiestas y reuniones se realizaban en el lugar al que, se dice, asistía lo más granado del equipo del jefe sinaloense.

Y entre los asiduos visitantes al rancho se identificó a un importante empresario carbonero del Pueblo Mágico, que además figura como socio de don Caro Quintero.

Así se establece en el dossier en poder de las agencias de inteligencia de Estados Unidos...

Te conozco bacalao, aunque andes disfrazao...

LA CÁRCEL LAS UNE

Hace bien el diputado local del PT, Tony Flores, al agradecer la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum le brindó a su madre, en su reciente visita a Saltillo.

Doña Mariela Guerra suplicó a la mandataria nacional por la libertad de su hija Tania Flores, que se encuentra presa en un penal del estado desde hace dos meses.

Y es ahí cuando uno ve que el karma existe, pues hace más de un año, Josefina, madre del reportero muzquense, Edgar Mendoza, pidió a Sheinbaum Pardo ayudarla a sacarlo de prisión.

Tania asegura estar secuestrada por temas políticos, y “El Conejo” afirma que la ex alcaldesa lo mandó a prisión por tener en su poder, videos comprometedores de la expresidenta municipal.

La señora Mariela Guerra y doña Josefina Mendoza tienen en común la detención de sus hijos y el solicitar a la presidenta su liberación.

En ambos casos, Tania Flores tuvo una participación directa y finalmente el karma la alcanzó...

https://vanguardia.com.mx/opinion/prometen-morenistas-no-abuchear-a-manolo-jimenez-en-informe-de-claudia-sheinbaum-PL23287998

LA RIFA DEL TIGRE

Carlitos de la Vega, recién designado titular del SIMAS Región Carbonífera, se sacó la rifa del tigre y cada día pierde más cabello, ante las constantes protestas y denuncias ciudadanas.

La falta del vital líquido enfurece a las familias de la región y ahora grupos de oposición amenazan con protestar en la cabalgata de Sabinas ante el gobernador Manolo Jiménez. El asunto es grave, la desesperación cunde, y Carlitos ya dejó de ir personalmente por sus clamatos con Tite, ante el temor de que los usuarios lo aborden para criticar su desempeño.

Carlitos padece de sed de la mala y solo Tite sabe cómo apaciguarla.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que el tema de la corrupción en el Sistema Intermunicipal de Agua en Torreón tendrá una solución política y no llegará a juzgados?

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