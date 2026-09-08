Sus planes de boda quedaron truncados, choca contra poste y muere, en Arteaga Coahuila

De acuerdo con los primeros reportes, Isaí, de 28 años, conducía un Volkswagen Vento negro y circulaba de norte a sur por la avenida California. La vialidad, según los reportes recabados en el lugar, carece actualmente de alumbrado público ; el bulevar fue pavimentado recientemente.

El joven perdió la vida luego de que el vehículo que conducía se impactara de frente contra un poste de concreto ubicado sobre la avenida California, en el fraccionamiento California, en Arteaga Coahuila.

Isaí Medina tenía 28 años, acababa de terminar su jornada laboral y se dirigía a casa. En unos meses se iba a casar. Él y su novia ya habían separado el salón y comprado el vestido. Pero la noche de este lunes, sus planes quedaron truncados de manera trágica .

Las primeras indagatorias apuntan a que, debido a las condiciones de oscuridad en el sector, el conductor no habría alcanzado a ver una de las estructuras, por lo que terminó impactándose de frente.

El accidente ocurrió apenas unos minutos después de que Isaí saliera de su trabajo. Personas de su entorno cercano señalaron que laboraba para una empresa ubicada en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y California. Al concluir su jornada, abordó su automóvil y emprendió el camino hacia su domicilio, sin imaginar que ese sería su último trayecto.

Tras el fuerte impacto, testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil de Arteaga acudieron al sitio y, después de revisar al conductor, confirmaron que ya no vivía.

La noticia representó un duro golpe para familiares, amigos y, especialmente, para Mili, su novia. De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, ambos habían comenzado a preparar su boda para abril de 2027. El proyecto que habían construido juntos ya tenía importantes pasos avanzados: el salón estaba separado y el vestido había sido comprado.

Lo que para ellos era la preparación de una nueva etapa de vida terminó convirtiéndose en un recuerdo doloroso. Isaí tenía por delante meses de planes, preparativos y sueños compartidos, pero el accidente ocurrido durante el trayecto de regreso a casa terminó con su vida.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar y acordonaron el área. Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y recabó evidencias que serán integradas a la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

Finalmente, el cuerpo de Isaí fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.



(Con información de Juan Francisco Valdés)