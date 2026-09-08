$!Arqueros ya entrenan en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo

La actividad de la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026 ya comenzó a sentirse en Saltillo, con la llegada de los primeros atletas que este martes realizaron su entrenamiento en el Parque Ecológico La Aurora. Los arqueros aprovecharon la jornada para comenzar a familiarizarse con las condiciones de Saltillo y continuar con su preparación de cara a las competencias que se desarrollarán este fin de semana en el Centro Histórico.

Entre los atletas que ya se encuentran en la ciudad destaca el coahuilense Sebastián García, quien forma parte de la selección mexicana de arco compuesto y tendrá la oportunidad de competir ante el público de casa.

También ya se encuentra entrenando en Saltillo Rodrigo González, otro de los representantes mexicanos que participará en esta edición de la Final de la Copa del Mundo entre algunos otros internacionales. Los atletas acudieron al Parque Ecológico La Aurora, donde comenzaron sus sesiones de preparación y realizaron los primeros ajustes antes de trasladarse al escenario que recibirá las rondas decisivas. La presencia de los arqueros en la ciudad marca el inicio de una semana en la que Saltillo será punto de encuentro para competidores nacionales e internacionales. Poco a poco, la sede comienza a recibir a los participantes que buscarán cerrar la temporada internacional con un buen resultado.

México contará con siete representantes en la competencia. Además de Sebastián García y Rodrigo González, la delegación estará integrada por Matías Grande, Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia, Andrea Becerra y Dafne Quintero. Para García, uno de los atractivos será competir en territorio coahuilense, después de completar una temporada que le permitió asegurar su lugar en esta instancia tras conseguir resultados destacados en las etapas de la Copa del Mundo. Durante los próximos días continuarán las actividades de preparación de los atletas. El jueves 10 de septiembre se realizará el sorteo de los cruces y el viernes 11 está programada la práctica oficial, previo al inicio de las competencias.

La acción para los aficionados comenzará el sábado 12 de septiembre en la Plaza de Armas, donde se disputarán las sesiones de arco compuesto, mientras que el domingo será turno del recurvo. Por ahora, los protagonistas ya están en Saltillo. Los entrenamientos en La Aurora representan los primeros pasos de una semana que llevará a los mejores arqueros de la temporada hasta el Centro Histórico de la ciudad.