Otros que están desaparecidos

+ Seguir en Seguir en Google
Kemchs
por Kemchs
CARTONES /
    Otros que están desaparecidos
COMPARTIR

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco, este 4 de septiembre de 2026, colectivos de madres buscadoras protestaron debido a que la mandataria omitió por completo el tema de los desaparecidos en su discurso oficial, centrado en infraestructura y obras públicas.

Las manifestantes expresaron su frustración señalando que al Gobierno Federal no le interesa resolver esta problemática, la cual mantiene a Jalisco como el estado con más casos de personas desaparecidas a nivel nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-amnistia-internacional-de-omisiones-sobre-derechos-humanos-en-el-segundo-informe-de-gobierno-de-sheinbaum-DL23285125
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-centra-conversacion-en-redes-en-informe-de-sheinbaum-y-exigencia-de-justicia-ante-desapariciones-OD23319601
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

Desaparecidos
Presidencia

Personajes

Claudia Sheinbaum
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Una buena y una mala

Una buena y una mala
true

Sigo y seguiré en Bienestar Coahuila, afirma Américo Villarreal
true

POLITICÓN: Sheinbaum y Manolo disputan el aplauso sin incendiar el templete
El llamado “Pase Turístico” será impuesto obligatoriamente en Nuevo León para todos los vehículos con placas de otros Estados en los próximos días.

¿Desde cuándo será obligatorio el Pase Turístico de Nuevo León y cómo tramitarlo?
Entre áreas verdes, espacios deportivos y conexión con zonas industriales, así se proyectan las estaciones que recibirán al nuevo tren de pasajeros en Saltillo, Ramos Arizpe y Derramadero.

Revelan cómo lucirán las estaciones del tren de pasajeros que atravesará Saltillo
Alberto Rodríguez mantuvo su presencia entre los primeros lugares en una competencia disputada en Eagle Creek Golf Club.

Golfista saltillense Alberto Rodríguez brilla en torneo juvenil de Orlando
Ulrich Siegmund, el principal candidato del partido de derecha Alternativa para Alemania en el estado de Sajonia-Anhalt, se dirige con júbilo a sus seguidores tras la histórica victoria del partido.

El partido de extrema derecha AfD, respaldado por Musk, logra una victoria histórica en Alemania
Desde el inicio del proceso, Sarah Khalifa ha rechazado las acusaciones en su contra.

Sarah Khalifa, famosa presentadora de TV de Egipto, es condenada a muerte por su implicación en una banda de narcotraficantes