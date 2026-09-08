Otros que están desaparecidos

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco, este 4 de septiembre de 2026, colectivos de madres buscadoras protestaron debido a que la mandataria omitió por completo el tema de los desaparecidos en su discurso oficial, centrado en infraestructura y obras públicas.

Las manifestantes expresaron su frustración señalando que al Gobierno Federal no le interesa resolver esta problemática, la cual mantiene a Jalisco como el estado con más casos de personas desaparecidas a nivel nacional.