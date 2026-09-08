EU ahora tiene acceso a más de la mitad de las bases militares de Australia

La presencia militar de Estados Unidos en Australia ha alcanzado una dimensión que, para algunos especialistas, ya no puede describirse simplemente como cooperación entre aliados. Se trata, sostienen, de una integración profunda de la infraestructura de defensa australiana con las necesidades estratégicas de Washington. Una investigación del Instituto Nautilus, identifica 110 instalaciones de defensa australianas a las que tienen acceso las fuerzas armadas o empresas estadounidenses. La cifra equivale a más de la mitad de las instalaciones militares analizadas en el país.

De acuerdo con la base de datos, el ejército estadounidense controla directamente 17 instalaciones en territorio continental australiano y dispone de acceso a otras 75 instalaciones administradas por Australia. A ellas se suman 18 emplazamientos utilizados por compañías estadounidenses de defensa. Para Richard Tanter, investigador asociado sénior del Instituto Nautilus y profesor honorario de la Universidad de Melbourne, los datos obligan a replantear la manera en que se entiende la relación militar entre ambos países. Durante años, explica, se habló de una creciente “penetración” estadounidense en la estructura de defensa australiana. Sin embargo, la dimensión de la presencia actual apunta a algo distinto: una verdadera “saturación”. La influencia de Washington no se limita a soldados o instalaciones bajo control estadounidense. También alcanza a algunas de las principales compañías armamentísticas del mundo, que utilizan territorio australiano para producir, probar y entrenar sistemas militares destinados a fuerzas armadas de distintos países. Lockheed Martin, por ejemplo, ensambla misiles guiados en Port Wakefield, en Australia Meridional. Northrop Grumman, por su parte, obtuvo este año un contrato multimillonario para producir motores de cohetes destinados a armas guiadas en Mulwala, Nueva Gales del Sur. Desde Canberra, este tipo de cooperación se justifica como una forma de incrementar la capacidad industrial australiana, mejorar la interoperabilidad entre aliados y garantizar fuentes adicionales de suministro para municiones consideradas estratégicas. PINE GAP, EL CORAZÓN MÁS RESERVADO El caso más conocido de esta integración es Pine Gap, una instalación ubicada cerca de Alice Springs y considerada fundamental para las operaciones de inteligencia y defensa estadounidenses. Formalmente, Pine Gap es una instalación conjunta de Australia y Estados Unidos. En la práctica, sin embargo, se encuentra bajo dirección estadounidense. El complejo reúne varias instalaciones con funciones diferentes. Entre ellas se encuentran sistemas destinados al control de satélites de inteligencia de señales, infraestructura relacionada con sistemas de alerta temprana de lanzamiento de misiles y equipos utilizados para interceptar comunicaciones satelitales extranjeras. El Instituto Nautilus contabiliza instalaciones individuales y no únicamente bases militares. Por ello, Pine Gap aparece en su registro como tres instalaciones diferentes dentro de un mismo complejo. Su importancia trasciende las fronteras australianas. Pine Gap forma parte de la arquitectura de inteligencia que respalda las operaciones militares estadounidenses en distintas regiones del mundo, incluido Oriente Medio. Los acuerdos bilaterales conceden a las fuerzas y contratistas estadounidenses un amplio acceso a determinadas instalaciones australianas. Ese acceso contempla, entre otras cosas, el despliegue de tropas y material, el abastecimiento de combustible a buques y el reabastecimiento de aeronaves.

AUKUS Y LA EXPANSIÓN HACIA EL ÍNDICO La integración militar tampoco parece estar cerca de detenerse. A partir del próximo año, hasta 1,200 militares estadounidenses podrán operar desde la base naval australiana HMAS Stirling, cerca de Fremantle. El gobierno australiano evita definir el emplazamiento como una base estadounidense y prefiere hablar de una presencia rotativa. Pero para algunos expertos, la denominación es secundaria frente a sus implicaciones estratégicas. Christopher Pyne, antiguo ministro de Defensa australiano, fue particularmente explícito al explicar el alcance del acuerdo AUKUS. Durante una investigación pública sobre el pacto, sostuvo que el proyecto iba mucho más allá de la compra de submarinos nucleares. Desde su perspectiva, uno de los aspectos estratégicos más importantes de AUKUS es que permitirá a Estados Unidos disponer de una capacidad submarina permanente en el océano Índico. Para Washington, argumentó Pyne, contar con esa infraestructura representa una ventaja estratégica considerable. UNA PLATAFORMA FRENTE A CHINA El gobierno australiano sostiene que la cooperación militar con Estados Unidos es indispensable para enfrentar el creciente poderío militar chino. El ministro de Defensa, Richard Marles, ha defendido públicamente la ampliación de la presencia estadounidense y la ha presentado como un elemento esencial de la seguridad nacional australiana. Durante un anuncio realizado en Rockingham, Australia Occidental, Marles informó sobre la construcción de una instalación logística estadounidense de 30 millones de dólares en Wodonga, Victoria. El ministro aseguró que el incremento de la presencia militar estadounidense permitirá desarrollar las capacidades propias de Australia y, al mismo tiempo, responder al proceso de rearme chino. La posición oficial es clara: Canberra considera que la alianza con Washington amplía considerablemente su capacidad para proteger sus intereses en la región. La estrategia de defensa nacional australiana de 2026 reafirma que la alianza con Estados Unidos continúa siendo fundamental para la seguridad del país y para que sus fuerzas armadas puedan desarrollar y proyectar una capacidad militar creíble. El Ministerio de Defensa también insiste en que Australia conserva el control soberano de su territorio y de sus propias fuerzas armadas, y mantiene como principio que no existen bases militares extranjeras en suelo australiano. Sin embargo, esta explicación no convence a todos.