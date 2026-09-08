POLITICÓN: Amparo a Tania Flores provoca la caída de dos jueces en Hidalgo

I. AÚN HAY MÁS Sesudos abogados que saben leer fino los asuntos litigiosos nos dicen que en el caso del amparo promovido en tierras hidalguenses por los abogados de Tania Flores Guerra hay de todo: desde posibles delitos cometidos por la promovente hasta bombas de relojería que pueden estallarle en las manos a cualquiera de las partes. Resalta, por lo pronto, que la Comisión de Adscripción del Poder Judicial de la Federación colocó ayer al frente del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Pachuca, Hidalgo, a una nueva jueza y que ello ocurrió después de que suspendieran al titular de dicho juzgado, por presuntas irregularidades, así como a quien se quedó en su lugar. II. ESTO NO SE ACABA... Que dos titulares del referido juzgado hayan sido removidos, sin duda, refuerza la teoría de que el amparo promovido presenta irregularidades. Sin embargo, los entendidos nos dicen que este episodio no se ha terminado aún y podría dar sorpresas. ¿Quién será sorprendido? Eso dependerá de la sagacidad de los abogados que actúan de uno y otro lado, es decir, de qué tan duchos sean en eso de la filigrana jurídica. Habrá que seguir atentos...

III. ACTÚAN RÁPIDO Donde no andan esperando a ver qué resuelven los juzgados es en el Congreso del Estado. Y es que si se le hace caso a los documentos que circularon ayer, como parte de la convocatoria a la sesión del pleno a realizarse esta mañana, Fernando Rodríguez González fue convocado a sesionar, como integrante de la Comisión de Gobernación, desde el pasado 28 de agosto, es decir, antes de que arrancara el periodo ordinario de sesiones y de que la Sala Monterrey del Tribunal Electoral emitiera la sentencia que ordena dejar fuera del Poder Legislativo al petista Antonio Flores y, como consecuencia de ello, se convocara a su suplente. IV. CHAMBEANDO, QUE ES GERUNDIO Y es que en el punto 10 de la orden del día aparece la aprobación de la convocatoria para designar a las personas titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos del Estado. El documento señala que dicha convocatoria se aprobó el 28 de agosto, en sesión de la Comisión de Gobernación, y se consigna el voto de Fernando Rodríguez a favor de la propuesta. Sin duda, el de Frontera está desquitando el sueldo y los retroactivos que espera recibir...

V. OTRO PARENTESCO Hace unos días señalamos las dudas que provocó la contratación de una sobrina de la magistrada Clara Mújica en el Tribunal Electoral de Coahuila. Ahora aparece otro parentesco: José David Alejandro Rodríguez Fuentes figura como actuario del mismo Tribunal y, como lo indican los apellidos, es hermano de Óscar Daniel Rodríguez, presidente provisional del Instituto Electoral de Coahuila. El vínculo no prueba una ilegalidad, pero tampoco es menor: uno encabeza la autoridad que organiza las elecciones y el otro trabaja en el órgano que revisa sus decisiones. Un dato que debería interesar al INE de Guadalupe Taddei, responsable de designar la próxima presidencia del IEC. VI. ¿FAVOR CRUZADO? La reforma judicial puso bajo la lupa las contrataciones cruzadas: funcionarios que colocaban familiares en otro órgano para evitar el apellido en su propia nómina. No puede afirmarse sin pruebas, pero corresponde aclarar quién propuso la contratación, mediante qué proceso llegó José David y si hubo alguna gestión desde el IEC. También convendría saber si existieron favores entre ambas instituciones. El parentesco no es pecado, pero el silencio tampoco acredita independencia. ¿Favor entre oficinas? Esa es la pregunta.

VII. SIN CORRIENTE A propósito de los apagones recurrentes en Saltillo, Guillermo García Alcocer, extitular de la Comisión Reguladora de Energía, hace notar que el problema de la CFE va mucho más allá de casas sin luz. En Querétaro existen centros de datos terminados desde hace dos años que no pueden operar porque no reciben energía con el voltaje necesario. Faltan subestaciones. Los edificios están listos, los equipos fueron instalados y el dinero ya se invirtió; la red eléctrica fue la única que no llegó a tiempo. Vaya forma de recibir a la industria del futuro: con edificios nuevos y enchufes pendientes. VIII. INVERSIÓN APAGADA El problema no termina en edificios apagados. Significa dinero detenido, empleos aplazados y empresas desconfiadas. Un centro de datos necesita electricidad estable las 24 horas; no puede trabajar con promesas ni esperar años por una subestación. Si una compañía invierte, construye y después debe formarse para recibir energía, el mensaje al mercado es pésimo. México presume inversiones tecnológicas, pero la infraestructura no llega. La CFE tiene que responder: ¿cuántos proyectos más deberán esperar a oscuras?