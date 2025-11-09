Denuncia estudiante presunta discriminación por embarazo en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 9 noviembre 2025
    Denuncia estudiante presunta discriminación por embarazo en Piedras Negras
    La estudiante presentó su denuncia ante la CDHEC señalando presunta discriminación académica por embarazo. FOTO: GOOGLE MAPS

Los señalamientos incluyen presuntas irregularidades en acuerdos propuestos a la alumna y la falta de respuesta del Tribunal Universitario de la UAdeC

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila iniciaron una investigación tras la denuncia presentada por una estudiante de sexto semestre de Enfermería de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Piedras Negras, quien afirma haber sido presuntamente discriminada por estar embarazada.

DENUNCIA ANTE LA CDHEC POR PRESUNTA DISCRIMINACIÓN

La alumna Azalia Anaís ¨N¨ reportó ante la CDHEC a la directora del plantel. Según su dicho, la funcionaria habría presuntamente limitado cualquier posibilidad de que realizara sus prácticas profesionales, aun cuando la joven afirma haber solicitado apoyo con antelación.

TE PUEDE INTERESAR: Recibe alcalde de Piedras Negras reconocimiento en los Premios ALMA 2025

La estudiante expresó que su inconformidad se origina en lo que considera “discriminación, falta de empatía, falta de solidaridad y falta de apoyo por parte de los directivos a estudiantes embarazadas”.

FISCALÍA INICIA INDAGATORIA TRAS PRESENTACIÓN DE DENUNCIA

Ante la falta de avances, la joven acudió el viernes pasado a la Fiscalía, donde presentó una denuncia formal. Indicó que decidió acudir a esa instancia porque no recibió una respuesta satisfactoria en el ámbito universitario.

TRIBUNAL UNIVERSITARIO RECIBE SOLICITUD SIN RESOLUCIÓN

La denunciante también llevó su caso al Tribunal Universitario para la Atención de Casos de Violencia de Género. Sin embargo, asegura que hasta ahora no ha obtenido resolución.

Azalia Anaís ¨N¨ señaló que se le pidió firmar un acuerdo cuyas cláusulas no le fueron explicadas, situación que considera irregular.

UADEC NO HA EMITIDO UN POSICIONAMIENTO PÚBLICO

Hasta el momento, no existe un comunicado público de la UAdeC respecto a esta denuncia. En caso de confirmarse los hechos, especialistas en derechos humanos advierten que podrían involucrarse derechos vinculados a la no discriminación por embarazo, igualdad de trato y acceso a la educación, contemplados en normativas aplicables en Coahuila.

(Con información de medios locales)

Temas


Denuncias
Embarazo
estudiantes

Localizaciones


Piedras Negras

Organizaciones


Cdhec
FGE

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Subdirector de Turismo destaca que la ciudad cuenta con museos de interés histórico, científico, deportivo y cultural.

Saltillo espera cerrar el 2025 con 240 mil visitantes y fuerte derrama económica
La académica Berenice de la Peña advirtió que un impuesto a los videojuegos violentos no resolverá por sí solo el problema del incremento de la agresividad en niñas, niños y adolescentes.

Coahuila: impuesto a videojuegos violentos no es la solución total, advierten expertos
Personal médico aplica la vacuna contra el neumococo en clínicas del IMSS y hospitales públicos de Saltillo, como parte de la estrategia preventiva ante el aumento de casos de neumonía.

Aumentan casos de neumonía en Coahuila; aplican vacuna preventiva antes del invierno

true

POLITICÓN: Revelan fotos de la boda de los ‘novios del Bienestar’

Trampa futura

Trampa futura
...porque el causante soy

...porque el causante soy
Ven factible que ciudadanos lleguen caminando, tomen un café o coman en un restaurante al aire libre y disfruten un espectáculo.

Ve AMPI potencial para que Centro Histórico de Saltillo se transforme en una ‘mini Condesa’
Vecinos de la colonia Bellavista denunciaron que un terreno baldío en la calle Ayuntamiento se ha convertido en foco de basura y malos olores ante la falta de limpieza.

Saltillo: baldíos son foco de basura y malos olores; dueños, responsables de limpieza