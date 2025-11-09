Denuncia estudiante presunta discriminación por embarazo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila iniciaron una investigación tras la denuncia presentada por una estudiante de sexto semestre de Enfermería de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Piedras Negras, quien afirma haber sido presuntamente discriminada por estar embarazada.

DENUNCIA ANTE LA CDHEC POR PRESUNTA DISCRIMINACIÓN

La alumna Azalia Anaís ¨N¨ reportó ante la CDHEC a la directora del plantel. Según su dicho, la funcionaria habría presuntamente limitado cualquier posibilidad de que realizara sus prácticas profesionales, aun cuando la joven afirma haber solicitado apoyo con antelación.

La estudiante expresó que su inconformidad se origina en lo que considera “discriminación, falta de empatía, falta de solidaridad y falta de apoyo por parte de los directivos a estudiantes embarazadas”.

FISCALÍA INICIA INDAGATORIA TRAS PRESENTACIÓN DE DENUNCIA

Ante la falta de avances, la joven acudió el viernes pasado a la Fiscalía, donde presentó una denuncia formal. Indicó que decidió acudir a esa instancia porque no recibió una respuesta satisfactoria en el ámbito universitario.

TRIBUNAL UNIVERSITARIO RECIBE SOLICITUD SIN RESOLUCIÓN

La denunciante también llevó su caso al Tribunal Universitario para la Atención de Casos de Violencia de Género. Sin embargo, asegura que hasta ahora no ha obtenido resolución.

Azalia Anaís ¨N¨ señaló que se le pidió firmar un acuerdo cuyas cláusulas no le fueron explicadas, situación que considera irregular.

UADEC NO HA EMITIDO UN POSICIONAMIENTO PÚBLICO

Hasta el momento, no existe un comunicado público de la UAdeC respecto a esta denuncia. En caso de confirmarse los hechos, especialistas en derechos humanos advierten que podrían involucrarse derechos vinculados a la no discriminación por embarazo, igualdad de trato y acceso a la educación, contemplados en normativas aplicables en Coahuila.

(Con información de medios locales)