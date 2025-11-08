Recibe alcalde de Piedras Negras reconocimiento en los Premios ALMA 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, fue reconocido en la edición 2025 de los Premios Internacionales ALMA, un evento organizado en colaboración con la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC). La ceremonia, realizada este fin de semana, reunió a representantes de distintos ámbitos públicos y privados para distinguir a líderes cuyo trabajo ha tenido impacto en sus comunidades.

El reconocimiento otorgado al alcalde se basó en los resultados de su administración en áreas como economía, cultura y atención social. Bajo el lema “Tu Nueva Historia”, su gobierno ha impulsado proyectos orientados a atender necesidades cotidianas de la población y fortalecer la relación entre autoridades municipales y ciudadanía, según la descripción expuesta durante la entrega del galardón.

Los Premios ALMA se presentan como una plataforma internacional que distingue a perfiles diversos. Este evento contempla más de 80 categorías, donde participan titulares de los tres órdenes de gobierno, alcaldes de distintos países, deportistas, empresarios, artistas de diversas disciplinas, periodistas, creadores digitales, activistas y líderes sociales. La esencia del premio consiste en destacar acciones que contribuyan al desarrollo de comunidades y sectores sociales.