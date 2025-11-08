Recibe alcalde de Piedras Negras reconocimiento en los Premios ALMA 2025

Piedras Negras
/ 8 noviembre 2025
    Recibe alcalde de Piedras Negras reconocimiento en los Premios ALMA 2025
    El alcalde Jacobo Rodríguez González durante la ceremonia de los Premios ALMA 2025. FOTO: FACEBOOK/ JACOBO RODÍGUEZ

El evento reunió a representantes gubernamentales, empresariales y sociales en una ceremonia que reconoce a líderes de más de 15 países por su impacto comunitario

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, fue reconocido en la edición 2025 de los Premios Internacionales ALMA, un evento organizado en colaboración con la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC). La ceremonia, realizada este fin de semana, reunió a representantes de distintos ámbitos públicos y privados para distinguir a líderes cuyo trabajo ha tenido impacto en sus comunidades.

El reconocimiento otorgado al alcalde se basó en los resultados de su administración en áreas como economía, cultura y atención social. Bajo el lema “Tu Nueva Historia”, su gobierno ha impulsado proyectos orientados a atender necesidades cotidianas de la población y fortalecer la relación entre autoridades municipales y ciudadanía, según la descripción expuesta durante la entrega del galardón.

Los Premios ALMA se presentan como una plataforma internacional que distingue a perfiles diversos. Este evento contempla más de 80 categorías, donde participan titulares de los tres órdenes de gobierno, alcaldes de distintos países, deportistas, empresarios, artistas de diversas disciplinas, periodistas, creadores digitales, activistas y líderes sociales. La esencia del premio consiste en destacar acciones que contribuyan al desarrollo de comunidades y sectores sociales.

De acuerdo con la información difundida por la organización, la AMMAC cuenta con más de dos décadas impulsando cooperación entre municipios, gobiernos locales, organismos internacionales y empresas, y actualmente agrupa a más de 900 municipios del país. Por su parte, la Alianza de Líderes Mundiales (ALMA) tiene presencia en más de 15 naciones y reconoce a personas con impacto en temas sociales, económicos, culturales o comunitarios.

En el caso de Piedras Negras, la distinción subraya proyectos impulsados desde el inicio de la administración, enfocados en reforzar la participación social, promover actividades culturales y generar condiciones para dinamizar la economía local. La organización de los premios resaltó la continuidad de esquemas de atención directa y el énfasis en mantener un gobierno que sostiene diálogo constante con la población.

El galardón también reconoce el trabajo del equipo municipal que participa en la implementación de programas y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de las familias. Con la entrega de los Premios ALMA 2025, la organización busca visibilizar el papel de los gobiernos locales y otros actores sociales en la transformación de sus entornos.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

