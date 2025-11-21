Denuncia menor de 14 años presunto abuso sexual por parte de su padrastro en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 21 noviembre 2025
    Denuncia menor de 14 años presunto abuso sexual por parte de su padrastro en Piedras Negras
    La Fiscalía del Estado mantiene medidas de protección para garantizar la seguridad de la menor. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La adolescente ingresó a Clínica 11 del IMSS tras el presunto abuso; autoridades inician investigación y detienen a su padrastro

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial tras la denuncia de una adolescente de 14 años, quien señaló a su padrastro, Everardo “N”, como presunto responsable de abuso sexual, en Piedras Negras.

El caso llegó a conocimiento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) luego de que la joven ingresara al Hospital General de Zona 11 del IMSS solicitando ayuda y la presencia de autoridades. Personal médico notificó a la AIC, y la menor rindió su declaración inicial describiendo los hechos.

Tras recibir la denuncia, elementos de Seguridad Preventiva acudieron al domicilio del señalado y realizaron su detención. Según informó el delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, se determinó conducir al imputado a proceso judicial, por lo que en los próximos días se le citará ante un juez para dar seguimiento a la investigación.

La autoridad señaló que el Ministerio Público determinará la forma en que se lleve a cabo la audiencia, considerando la naturaleza del caso y la protección de la víctima. Mientras tanto, la adolescente recibe atención psicológica especializada proporcionada por profesionales de la Fiscalía. Además, se han dictado medidas de protección para garantizar su seguridad y prevenir cualquier incidente posterior.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación y confirmaron que se continuará con las diligencias correspondientes hasta concluir el proceso judicial.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

