Denuncia menor de 14 años presunto abuso sexual por parte de su padrastro en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial tras la denuncia de una adolescente de 14 años, quien señaló a su padrastro, Everardo “N”, como presunto responsable de abuso sexual, en Piedras Negras.

El caso llegó a conocimiento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) luego de que la joven ingresara al Hospital General de Zona 11 del IMSS solicitando ayuda y la presencia de autoridades. Personal médico notificó a la AIC, y la menor rindió su declaración inicial describiendo los hechos.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: Obispos exigen mayor compromiso del gobierno federal ante crisis social

Tras recibir la denuncia, elementos de Seguridad Preventiva acudieron al domicilio del señalado y realizaron su detención. Según informó el delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, se determinó conducir al imputado a proceso judicial, por lo que en los próximos días se le citará ante un juez para dar seguimiento a la investigación.

La autoridad señaló que el Ministerio Público determinará la forma en que se lleve a cabo la audiencia, considerando la naturaleza del caso y la protección de la víctima. Mientras tanto, la adolescente recibe atención psicológica especializada proporcionada por profesionales de la Fiscalía. Además, se han dictado medidas de protección para garantizar su seguridad y prevenir cualquier incidente posterior.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación y confirmaron que se continuará con las diligencias correspondientes hasta concluir el proceso judicial.

(Con información de medios locales)