Piedras Negras: Obispos exigen mayor compromiso del gobierno federal ante crisis social

Piedras Negras
/ 20 noviembre 2025
    Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, expresó la preocupación de los prelados por la falta de compromiso y respuesta de las autoridades. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Durante la Asamblea Plenaria, los obispos llamaron a Estado y sociedad a enfrentar con seriedad la situación nacional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En su reciente Asamblea Plenaria, los obispos de México hicieron un llamado contundente al gobierno y a la sociedad civil para asumir con mayor firmeza la responsabilidad de atender las problemáticas que afectan a la población en todo el país.

El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, señaló que los prelados observan con preocupación la falta de compromiso y respuesta por parte de diversas autoridades. Reconoció que la Iglesia tampoco está exenta de esta exigencia y debe redoblar esfuerzos en la misma dirección.

“Es importante que como Iglesia levantemos la voz sobre lo que no está siendo adecuadamente expresado. Se habla de democracia, pero hay corrupción; se habla de seguridad, pero persiste la violencia en las familias y la muerte; se habla de economía y empleo, pero abundan el desempleo y la falta de oportunidades”, expresó.

Miranda Guardiola subrayó que superar las adversidades actuales requiere la colaboración de todos los sectores sociales, pues ningún actor puede enfrentar en solitario los retos de violencia, pobreza y desigualdad que hoy afectan al país.

