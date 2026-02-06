Denuncian presunta negligencia tras fallecimiento de bebé en Piedras Negras; IMSS emite postura

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación tras la denuncia presentada por una mujer identificada como Lesly “N”, quien señaló una presunta negligencia médica en el área de Maternidad del Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Piedras Negras, luego del fallecimiento de su bebé.

La querella fue formalizada ante el Ministerio Público, lo que derivó en la intervención de elementos de la Agencia de Investigación Criminal para integrar la carpeta correspondiente, recabar entrevistas y solicitar la documentación médica relacionada con el caso.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Coahuila campaña masiva contra el sarampión con 105 mil vacunas

ANTECEDENTES MÉDICOS DEL CASO

De acuerdo con la información recabada, la paciente contaba con 40 semanas de gestación y acudió en distintas fechas al HGZ No. 11 para recibir atención médica. Posteriormente, se confirmó que el producto ya no presentaba signos vitales, situación que motivó a los familiares a presentar la denuncia correspondiente.

Las autoridades ministeriales analizan la cronología de la atención médica brindada durante los días previos al deceso, así como los procedimientos realizados en el área de urgencias y maternidad del hospital.

INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES

Debido a que los hechos ocurrieron dentro de una institución de carácter federal, no se descarta que el expediente sea remitido a la Fiscalía General de la República, una vez que se determine la competencia legal y se establezca si existe responsabilidad penal.

El caso permanece bajo investigación y no se ha emitido una resolución oficial hasta el momento.

POSTURA OFICIAL DEL IMSS

A través de una tarjeta informativa fechada el 5 de febrero de 2026, la Representación del IMSS en Coahuila fijó su postura ante los señalamientos de presunta negligencia médica.

El Instituto informó que la paciente recibió vigilancia prenatal y atención obstétrica en el área de urgencias del HGZ No. 11 los días 30 y 31 de enero, así como el 2 de febrero. En dichas valoraciones se reportaron signos vitales estables y ausencia de datos de alarma.