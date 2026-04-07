Descartan caso de rickettsia tras operativo sanitario en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 7 abril 2026
    Descartan caso de rickettsia tras operativo sanitario en Piedras Negras
    A pesar de que el caso resultó negativo, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica activa en la región. ARCHIVO

El operativo incluyó un estudio entomológico para determinar si la garrapata encontrada representaba un riesgo médico para la población

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un despliegue sanitario activado por un caso sospechoso de rickettsiosis en la colonia Bravo terminó sin confirmar riesgo para la población en Piedras Negras, luego de que los estudios de laboratorio arrojaron resultados negativos.

El caso, que inicialmente encendió las alertas de vigilancia epidemiológica, correspondía a una paciente en la que se detectaron antecedentes mínimos relacionados con la enfermedad. A pesar de la baja probabilidad, se aplicaron protocolos preventivos que incluyeron la intervención directa en el domicilio y la implementación de un cerco sanitario.

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De acuerdo con la información proporcionada por personal de salud, las acciones incluyeron la movilización del área de vectores, que realizó inspecciones en el entorno inmediato para detectar la posible presencia del agente transmisor. Durante estas revisiones se localizó una garrapata; sin embargo, tras el análisis correspondiente, se determinó que no representaba un riesgo médico.

Los resultados de laboratorio confirmaron que la paciente no estaba infectada con rickettsia, lo que permitió descartar oficialmente el caso. Tras esta conclusión, se estableció que no existen actualmente casos sospechosos ni confirmados de esta enfermedad en la región.

El procedimiento aplicado incluyó un estudio entomológico, mediante el cual se analiza el tipo de garrapata encontrada para determinar si es portadora del agente infeccioso. Este tipo de acciones forma parte de los protocolos que se ejecutan de manera inmediata ante cualquier indicio relacionado con enfermedades transmitidas por vectores.

A pesar del resultado negativo, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia activa en la zona y reiteraron la necesidad de aplicar medidas preventivas en los hogares, especialmente en aquellos donde hay mascotas. Entre las recomendaciones se encuentra la revisión constante de animales domésticos, el control de plagas y la eliminación de garrapatas en caso de detectarlas.

El operativo realizado la semana pasada se llevó a cabo como medida preventiva para evitar cualquier posible propagación, aun cuando el caso presentaba características de baja probabilidad desde el inicio.

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Hasta el momento, la jurisdicción sanitaria correspondiente se mantiene sin registros de rickettsiosis, condición que históricamente no ha presentado incidencia en esta zona. No obstante, las labores de monitoreo continúan de forma permanente para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir.

Las autoridades reiteraron que la detección oportuna y la colaboración de la ciudadanía son factores clave para mantener bajo control este tipo de riesgos sanitarios.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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