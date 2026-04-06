Coahuila: Prevé IP impacto en 5% de producción y 10% en costos logísticos por paro y bloqueos en el País

Ante el paro y bloqueos iniciados por organizaciones de transportistas y campesinos a nivel nacional, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste, Arturo Reveles, señaló que aunque en Coahuila no se registran movilizaciones, sí se resienten las ocurridas en otros estados, pues 80 por ciento de la producción se vincula a exportación bajo T-MEC.

Mientras a nivel nacional se estiman pérdidas de 750 millones de pesos diarios ante los paros convocados por transportistas y agricultores en el País, en la Región Sureste de Coahuila se espera un impacto de entre 2 y 5 por ciento en la producción y un aumento de hasta 10 por ciento en costos logísticos de las empresas.

“En estos eventos, hemos visto impactos de entre 2% y 5% en producción semanal y aumentos logísticos de hasta 10%, además de presión en los tiempos de entrega hacia nuestros clientes en Estados Unidos”, dijo.

Señaló que la logística se ha convertido en un factor crítico de competitividad, por lo que no basta con tener una alta eficiencia en las plantas, sino también tener certidumbre para mover mercancías.

Alfredo López Villarreal, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila Sureste, opinó que se está esperando por el posible impacto de los bloqueos en la dinámica industrial de la región.

Si bien hasta el momento no se han registrado afectaciones generalizadas en el abastecimiento de insumos, añadió que es importante señalar que la industria instalada en el Sureste de Coahuila, particularmente la del sector manufacturero, automotriz y de exportación, opera bajo esquemas logísticos altamente sincronizados, donde los tiempos de entrega son críticos para la continuidad de la operaciones.

Reconoció las demandas de los manifestantes, pues aseguró que están basadas en una problemática real: la inseguridad en las carreteras del país, tema que no solo afecta a quienes hoy se manifiestan, sino a toda la cadena productiva.

Por su parte, el director general de Zapa, Rafael Amar Támez, indicó que no se han visto afectados por este paro carretero, toda vez que esto se ha presentado en la parte oeste y centro del país, cuando sus operaciones se ubican en el norte y en la frontera, con ello, las plantas están operando de manera normal, sin embargo, reconoció que estas acciones son un grito desesperado de los transportistas por la atención que necesitan de los temas de seguridad y certeza de que sean transitables las carreteras.

A su vez, el economista Antonio Serrano Camarena comentó que este paro se centraliza de Querétaro hacia abajo, por lo que solo tendría algunas afectaciones para la entidad, sobre todo en algunos productos alimenticios.

“Gran parte de los suministros de alimentos, por ejemplo, vienen del centro del país, ahí vamos a tener una afectación leve porque sí hay inventarios hasta el momento de productos, pero esto puede impactar en precios, no en disponibilidad”, aseguró.

En el caso de la industria automotriz, consideró que el impacto será poco o nulo, principalmente por algunas piezas que vienen primordialmente de plantas de Toluca; en el caso de viajes de negocios, pudieran verse afectados sobre todo los de Saltillo-Querétaro, pero fuera de eso no hay otra afectación.

Este paro dijo se está centralizando en las carreteras que tienen problemas como la 57 (de San Luis Potosí hacía abajo debido a los asaltos recurrentes), lo que ayudó a que de este lado ese tipo de manifestaciones no fueran tan fuertes.

Finalmente, el dirigente de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez, comentó que el sector comercio se ve afectado en cierta medida por estos paros carreteros ante el retraso que se puede presentar con la entrega de mercancía. Recordó que del centro del país llega ropa, calzado, joyería y artículos de mercería y papelería, entre otros, toda vez que la mayoría de proveedores grandes se ubican en la zona centro del país.

A NIVEL NACIONAL, PÉRDIDAS POR 750 MDP DIARIOS

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) a nivel nacional estimó que los bloqueos carreteros que se están dando en distintos puntos del país, pueden provocar pérdidas superiores a los 750 millones de pesos diarios y en escenarios prolongados o simultáneos, las pérdidas pueden escalar hasta un rango de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos en una semana, impactando directamente a empresas, trabajadores y consumidores.

Ante ello, el organismo hizo un llamado a privilegiar el diálogo y a evitar medidas que perjudiquen la economía del país, pues resaltaron que el cierre de carreteras y los bloqueos en corredores logísticos estratégicos generan un impacto inmediato y severo en la economía nacional.

Recordaron que en México, más del 56 por ciento de la carga se transporta por vía terrestre, lo que convierte a la red carretera en un eje fundamental para la industria y el comercio.

A nivel operativo, cada unidad de transporte detenida puede representar pérdidas de hasta 180 mil pesos diarios, además de generar disrupciones en inventarios, incumplimientos contractuales y retrasos en entregas.

Lo anterior, prevén, provocará un efecto en cadena que se traduce en paros técnicos en plantas industriales, afectaciones a exportaciones, encarecimiento de costos logísticos y riesgos en abasto de insumos y productos esenciales, lo que impactará no solo a la industria, sino a millones de familias que dependen del flujo continuo de bienes y servicios en todo el país.