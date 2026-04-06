Coahuila, 3° con más infracciones por conducir en estado de ebriedad; crecen 237% casos en Saltillo

El Censo Nacional de Gobiernos Municipales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recoge, entre otros datos, las infracciones emitidas por las policías municipales en todo el País.

Coahuila es el tercer estado del País con más infracciones a personas por conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de las drogas. Saltillo es el municipio con la incidencia más alta y registró en cuatro años un aumento de 237 por ciento.

En materia de justicia cívica municipal, una de las prácticas más recurrentes que deriva en infracciones por parte de agentes municipales es la de conducir un vehículo en estado inconveniente (por ebriedad o bajo el influjo de drogas).

El censo revela que, en todo el 2024, las policías de los ayuntamientos de Coahuila emitieron en total ocho mil 201 procedimientos administrativos por la conducta señalada.

La estadística representa un incremento de 71 por ciento en la incidencia en cuatro años, pues en los datos correspondientes a 2020 -último año en que se recopiló la información sobre faltas administrativas previo al actual-, los aparatos de justicia cívica municipales registraron cuatro mil 795 infracciones por la misma falta cívica en calles de Coahuila.

Con esas cifras, Coahuila se coloca, según el censo del Inegi, tercer lugar nacional con más multas por la causa señalada, en materia de justicia cívica municipal, durante 2024.

Por encima de Coahuila solo están el Estado de México, que aplicó 14 mil 850 infracciones de faltas administrativas por ese motivo; y después Guanajuato, con nueve mil 897.

LIDERA SALTILLO CASOS

Por municipios, el censo revela que Saltillo es el que tiene mayor incidencia en territorio coahuilense, pues el ayuntamiento reportó dos mil 947 multas por conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas en 2024.

Para la capital de Coahuila, la estadística representa un incremento de 236 por ciento en cuatro años, pues en 2020 la cifra fue de 876 sanciones, las cuales van desde una multa económica hasta el arresto.

La estadística además implica que Saltillo acapara el 36 por ciento de las multas que se aplicaron en Coahuila por esa razón durante 2024, lo que lo coloca en primer lugar entre los 38 municipios.

Después de Saltillo, los municipios que completan el top 5 con más infracciones fueron Torreón, con mil 631; Ramos Arizpe, con 904; Acuña, con 768; y Arteaga, con 551.

¿CUÁNTAS MULTAS HUBO EN TODO EL PAÍS?

De acuerdo con el censo del Inegi, en 2024 se emitieron en todo el País 79 mil 541 infracciones por conducir vehículos en estado de ebriedad o drogado, cifra que supera las 72 mil 948 que las policías municipales del País aplicaron en el año previo (2023).