Desmantelan centro de halconeo que vigilaba autoridades en Hidalgo, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 7 febrero 2026
    Desmantelan centro de halconeo que vigilaba autoridades en Hidalgo, Coahuila
    Autoridades desmantelaron el equipo utilizado para monitorear movimientos policiacos. FOTO: ARCHIVO

Durante el cateo también fue localizada droga en distintas cantidades dentro del inmueble asegurado

HIDALGO, COAH.- Un inmueble presuntamente utilizado como centro de vigilancia clandestina fue asegurado durante un operativo realizado en el municipio de Hidalgo, Coahuila, luego de que autoridades detectaran la instalación ilegal de un sistema de videovigilancia orientado a monitorear las actividades de corporaciones de seguridad y fuerzas militares.

La intervención se llevó a cabo mediante una orden de cateo ejecutada en un domicilio ubicado sobre la calle Óscar Flores Tapia, donde elementos de la Policía de Investigación Criminal del Estado, en coordinación con autoridades militares, ingresaron al inmueble tras trabajos previos de vigilancia en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Niña de 7 años sufre quemaduras por agua hirviendo en Piedras Negras

De acuerdo con la información disponible, el sitio contaba con una considerable cantidad de cámaras de seguridad colocadas de manera estratégica. Algunas de ellas tenían capacidad de visión de 360 grados y estaban dirigidas hacia instalaciones de corporaciones estatales y cuarteles militares localizados en el municipio.

Otras cámaras fueron localizadas apuntando hacia calles aledañas, vialidades principales y la carretera, lo que permitía monitorear el tránsito vehicular y el desplazamiento de patrullas y personal de seguridad. Esta disposición confirmó que el inmueble operaba como un punto de observación para reportar movimientos de las autoridades.

Las investigaciones señalan que el lugar funcionaba como un centro de “halconeo”, una práctica utilizada por grupos delictivos para vigilar las acciones de las corporaciones policiacas y anticipar operativos o recorridos de vigilancia en la región.

Durante el cateo, las autoridades procedieron al desmantelamiento del sistema de videovigilancia ilegal, asegurando los dispositivos localizados dentro del inmueble como parte de las indagatorias en curso. Todo el equipo quedó a disposición de la autoridad correspondiente para su análisis.

Además del sistema de cámaras, en el lugar fue localizada droga en distintas cantidades, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre el tipo o volumen de las sustancias aseguradas. Este hallazgo fue incorporado a la carpeta de investigación abierta tras el operativo.

TE PUEDE INTERESAR: Consulado de México en Eagle Pass ofrecerá apoyo fiscal gratuito los sábados

El inmueble quedó bajo resguardo mientras continúan las diligencias para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en la operación del centro de vigilancia clandestina, así como el posible vínculo con actividades del crimen organizado en la zona.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante el cateo ni sobre acciones adicionales derivadas del aseguramiento, limitándose a confirmar que las investigaciones continúan para esclarecer el uso y alcance del sistema ilegal detectado en el municipio de Hidalgo.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Seguridad

Localizaciones


Hidalgo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
Pedro Torres y el fin de una era

Pedro Torres y el fin de una era
true

POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte.

Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
El 27 de febrero se conocerá el nombre del grupo empresarial que tendrá el control de Altos Hornos de México.

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro