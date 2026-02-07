Desmantelan centro de halconeo que vigilaba autoridades en Hidalgo, Coahuila

HIDALGO, COAH.- Un inmueble presuntamente utilizado como centro de vigilancia clandestina fue asegurado durante un operativo realizado en el municipio de Hidalgo, Coahuila, luego de que autoridades detectaran la instalación ilegal de un sistema de videovigilancia orientado a monitorear las actividades de corporaciones de seguridad y fuerzas militares.

La intervención se llevó a cabo mediante una orden de cateo ejecutada en un domicilio ubicado sobre la calle Óscar Flores Tapia, donde elementos de la Policía de Investigación Criminal del Estado, en coordinación con autoridades militares, ingresaron al inmueble tras trabajos previos de vigilancia en la zona.

De acuerdo con la información disponible, el sitio contaba con una considerable cantidad de cámaras de seguridad colocadas de manera estratégica. Algunas de ellas tenían capacidad de visión de 360 grados y estaban dirigidas hacia instalaciones de corporaciones estatales y cuarteles militares localizados en el municipio.

Otras cámaras fueron localizadas apuntando hacia calles aledañas, vialidades principales y la carretera, lo que permitía monitorear el tránsito vehicular y el desplazamiento de patrullas y personal de seguridad. Esta disposición confirmó que el inmueble operaba como un punto de observación para reportar movimientos de las autoridades.

Las investigaciones señalan que el lugar funcionaba como un centro de “halconeo”, una práctica utilizada por grupos delictivos para vigilar las acciones de las corporaciones policiacas y anticipar operativos o recorridos de vigilancia en la región.

Durante el cateo, las autoridades procedieron al desmantelamiento del sistema de videovigilancia ilegal, asegurando los dispositivos localizados dentro del inmueble como parte de las indagatorias en curso. Todo el equipo quedó a disposición de la autoridad correspondiente para su análisis.

Además del sistema de cámaras, en el lugar fue localizada droga en distintas cantidades, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre el tipo o volumen de las sustancias aseguradas. Este hallazgo fue incorporado a la carpeta de investigación abierta tras el operativo.

El inmueble quedó bajo resguardo mientras continúan las diligencias para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en la operación del centro de vigilancia clandestina, así como el posible vínculo con actividades del crimen organizado en la zona.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante el cateo ni sobre acciones adicionales derivadas del aseguramiento, limitándose a confirmar que las investigaciones continúan para esclarecer el uso y alcance del sistema ilegal detectado en el municipio de Hidalgo.

(Con información de medios locales)