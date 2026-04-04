Detectan 125 casos de tuberculosis en Coahuila durante 2026

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso González, explicó que los estados fronterizos suelen registrar una incidencia ligeramente más alta de tuberculosis en comparación con otras entidades del país.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila ha confirmado 125 casos de tuberculosis en distintos municipios del estado en lo que va de 2026. Las cifras se concentran principalmente en ciudades con mayor densidad poblacional, como Torreón, Saltillo, Acuña y Piedras Negras, estas dos últimas ubicadas en la región fronteriza.

Moscoso destacó que la situación epidemiológica de esta enfermedad ha experimentado cambios importantes a nivel mundial. En un primer momento, gracias al trabajo coordinado de instituciones y organismos internacionales, se logró un control significativo que redujo tanto la incidencia como la mortalidad. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 interrumpió diversos programas de salud, lo que provocó un repunte en los casos.

Durante la emergencia sanitaria, los esfuerzos se enfocaron en la atención del coronavirus, lo que redujo la capacidad de diagnóstico de otras enfermedades. Este escenario derivó en un incremento acelerado de la tuberculosis, que alcanzó su punto máximo entre 2021 y 2022.

Finalmente, el funcionario señaló que, con el restablecimiento de los servicios médicos regulares, se ha retomado el control de la enfermedad y los índices comienzan a estabilizarse.