Piedras Negras
/ 14 noviembre 2025
    Detienen a cajera por presunto robo con quebrantamiento de confianza, en Piedras Negras
    Vanessa fue trasladada a las celdas de la Fiscalía mientras se determina su situación legal. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Se investiga un segundo faltante de 90 mil pesos en la tienda Fester, relacionado con la misma empleada, para esclarecer su participación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una empleada de la tienda Fester, identificada como Vanessa ¨N¨, fue detenida ayer jueves en Piedras Negras por su presunta participación en un delito de robo con quebrantamiento de confianza, luego de que autoridades detectaran irregularidades en el manejo de efectivo de la empresa.

El hecho ocurrió en el local ubicado sobre la avenida Emilio Carranza, en la colonia Buena Vista. Durante su arresto, a Vanessa le aseguraron 3 mil 300 pesos, monto que presuntamente sustrajo del establecimiento. El reporte inicial fue presentado por representantes del negocio, quienes detectaron inconsistencias al realizar el corte de caja, motivo por el cual solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado.

El delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Rodríguez, confirmó que la empleada permanece en las celdas de la institución mientras se determina su situación legal, con un plazo máximo de 48 horas para definir si se le vincula a proceso o se aplican otras medidas.

Además de la carpeta inicial, se abrió una segunda investigación relacionada con un presunto robo de 90 mil pesos ocurrido anteriormente en la misma tienda. Las autoridades revisan registros contables y de cámaras de seguridad para esclarecer los momentos exactos en que se realizaron los retiros o movimientos irregulares, y determinar si Vanessa actuó sola o si existen más implicados.

Rodríguez explicó que el delito de robo con quebrantamiento de confianza se configura cuando un empleado se aprovecha de su relación laboral para apropiarse de recursos que le fueron confiados. Por ello, de comprobarse la responsabilidad de la empleada, podría enfrentar sanciones severas conforme al marco legal vigente.

La Fiscalía indicó que dará seguimiento puntual al caso y que todas las resoluciones se tomarán en base a pruebas documentales y periciales. Además, se recomendó a los establecimientos comerciales reforzar los controles internos para prevenir irregularidades en el manejo de efectivo.

Por el momento, Vanessa seguirá detenida mientras se integran ambas carpetas de investigación, y se espera que en las próximas horas se precise si será vinculada a proceso. La indagatoria también considera la posible participación de otra empleada, ya que se detectaron inconsistencias en las ventas reportadas durante las últimas semanas.

(Con información de medios locales)

