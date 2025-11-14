Ataca perro a niño de cuatro años y lo deja grave, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un niño de apenas cuatro años permanece hospitalizado en estado reservado luego de ser atacado por un perro la tarde de ayer jueves en la colonia Mundo Nuevo, en Piedras Negras. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Doctor Mier, zona donde vecinos, familiares y automovilistas quedaron sorprendidos por la agresividad del animal y la gravedad de las lesiones del menor.

De acuerdo con los primeros reportes, José Javier “N.” caminaba acompañado de su tía y una primita cuando el perro se abalanzó de manera repentina.

El ataque ocurrió frente a la Escuela Primaria Sección 123, donde varias personas que se encontraban en el área acudieron de inmediato para auxiliar a la familia. El menor sufrió heridas en la mejilla, la cabeza y los brazos, lesiones que fueron descritas como de consideración.

Los familiares trasladaron al niño al Centro de Salud del sector, ubicado a una cuadra del lugar. Posteriormente, paramédicos arribaron al punto para realizar el traslado al Hospital General “Doctor Salvador Chavarría”, donde el menor quedó bajo valoración médica especializada. Su estado de salud se mantiene reservado debido a la profundidad de las heridas que presenta.

Vecinos señalaron que el perro estaba suelto y que pertenece a un domicilio justo frente a la escuela. Según testimonios, el dueño únicamente salió para introducir al animal sin verificar el estado del niño ni brindar información a las autoridades. Personal de Bienestar Animal acudió posteriormente al domicilio para asegurar al perro, luego de que el propietario permitiera el retiro del mismo sin oponer resistencia.

Agentes de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y tomaron conocimiento del ataque. Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para determinar si el animal cuenta con propietario registrado y, en su momento, recibir la denuncia formal por parte de los familiares.

Con ello, la Fiscalía General del Estado podrá definir la responsabilidad correspondiente y establecer las acciones legales por las lesiones causadas al menor.

(Con información de medios locales)