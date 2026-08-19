Detienen a cinco personas con arma calibre .45 durante retén en Allende, Coahuila

El aseguramiento ocurrió durante un operativo instalado sobre esta importante vía federal, donde agentes inspeccionaron una camioneta tipo pickup en la que viajaban los cinco ocupantes. Al realizar la revisión correspondiente, los elementos localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego, por lo que procedieron a detenerlos.

ALLENDE, COAH.- Cinco personas fueron detenidas por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que durante una revisión de rutina en la carretera 57, en el municipio de Allende, Coahuila, les fuera localizada un arma de fuego calibre .45.

Las personas aseguradas fueron identificadas como María N., Marcela N., Alejandro N., Isidro N. e Isidro N. —de acuerdo con la información disponible—, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades federales junto con el arma decomisada.

Posteriormente, los cinco detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR con sede en Piedras Negras, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer la procedencia del arma y las posibles responsabilidades derivadas de su portación.

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia y seguridad que autoridades federales mantienen en la zona norte de Coahuila, particularmente en puntos estratégicos de las carreteras que conectan con la frontera. Estos despliegues, señalaron las autoridades, continuarán de manera coordinada para detectar y retirar de circulación armas y otros objetos relacionados con posibles delitos.