‘Metían a los perros en costales y los golpeaban’: exhiben ante juez el maltrato en Fundación Frichem de Castaños

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    ‘Metían a los perros en costales y los golpeaban’: exhiben ante juez el maltrato en Fundación Frichem de Castaños
    Las pésimas condiciones del refugio fueron señaladas durante la audiencia como parte de las pruebas por presunto maltrato animal. REDES SOCIALES

Testigos denunciaron ante el juez que perros eran encerrados en costales y golpeados con palos dentro de un albergue de Coahuila

CASTAÑOS, COAH.- Perros encerrados en costales y golpeados con palos mientras lloraban son parte de los testimonios presentados ante un juez durante la audiencia en la que se impuso prisión preventiva justificada a Lizbeth “N”, directora de la Fundación Frichem, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con maltrato animal.

De acuerdo con uno de los testimonios incorporados por la Fiscalía a la investigación, una vecina del lugar donde operaba el albergue observó cómo eran sacados perros del inmueble dentro de costales. La testigo explicó que pudo advertir que se trataba de animales debido al movimiento de las bolsas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/detienen-a-directora-de-fundacion-frichem-de-castanos-coahuila-fge-va-por-mas-involucrados-AJ22904334

El relato señala que, una vez que los perros estaban dentro de los costales, tanto el cuidador como la encargada del sitio presuntamente los golpeaban con palos. Los animales, según la declaración presentada durante la audiencia, lloraban mientras eran agredidos.

Estos hechos forman parte de los datos de prueba que el Ministerio Público presentó ante el juez para sustentar la acusación por crueldad animal y violencia contra seres sintientes. La información corresponde a testimonios de vecinos y permanece bajo análisis dentro del proceso judicial.

EL CASO LLEGÓ ANTE EL JUEZ

La acusación contra Lizbeth “N” se relaciona con las condiciones en que fueron encontrados los animales en el inmueble donde funcionaba el albergue. Durante la audiencia también se expusieron señalamientos sobre hacinamiento, suciedad, falta de alimento y agua, así como animales con diferentes problemas de salud.

En total, fueron incorporados a la carpeta de investigación 53 perros; de ellos, dos murieron y a una hembra se le practicó una eutanasia humanitaria, de acuerdo con la información presentada durante el procedimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/coahuila-fundacion-frichem-rechaza-acusaciones-y-promete-responder-ante-la-justicia-por-53-perros-LA22885187

El juez Roberto Flores determinó imponer prisión preventiva justificada a Lizbeth “N”, quien deberá regresar ante el órgano jurisdiccional el próximo viernes para continuar con el proceso. La medida permanecerá vigente mientras avanza la investigación y se valoran los datos de prueba aportados por las partes.

El caso mantiene bajo investigación las condiciones de cuidado y las presuntas agresiones cometidas contra los animales del refugio, mientras los testimonios de vecinos son confrontados y valorados dentro del procedimiento judicial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crueldad Animal
maltrato animal

Localizaciones


Castaños
Coahuila

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo mundo MAGA

El nuevo mundo MAGA
true

¿De qué me perdí...? (II)

true

POLITICÓN: ¿Morena Coahuila le da la espalda a Andy tras perder su visa?
Dirigentes, autoridades locales y representantes del sector productivo celebraron el 90 aniversario de Coparmex Coahuila Sureste.

Coahuila se cuece aparte en seguridad; debe aplicarse en infraestructura y conectividad: Coparmex Nacional
Coahuila busca incorporarse a la industria de semiconductores con proyectos de empaque y testeo, inversiones millonarias y capacitación de personal especializado.

‘Acelera’ industria de chips en Coahuila
La convocatoria contempla categorías para estudiantes, ExaTecs, personal activo, personas con discapacidad y público general.

Tecnológico de Saltillo celebrará 75 años con carrera recreativa 5K el 18 de octubre
En recorridos por tierra, los policías fronterizos buscan también señales de drones del crimen.

Aseguran elementos de la Patrulla Fronteriza de EU que protegen los derechos humanos de los migrantes
Guardias de seguridad observan la salida de vehículos de la Universidad Ateneo de Zamboanga tras un tiroteo el martes 18 de agosto de 2026, en Zamboanga, en el sur de Filipinas.

Un estudiante mata a un compañero y se quita la vida en un ataque escolar transmitido en vivo en Filipinas