‘Metían a los perros en costales y los golpeaban’: exhiben ante juez el maltrato en Fundación Frichem de Castaños

De acuerdo con uno de los testimonios incorporados por la Fiscalía a la investigación, una vecina del lugar donde operaba el albergue observó cómo eran sacados perros del inmueble dentro de costales. La testigo explicó que pudo advertir que se trataba de animales debido al movimiento de las bolsas.

CASTAÑOS, COAH.- Perros encerrados en costales y golpeados con palos mientras lloraban son parte de los testimonios presentados ante un juez durante la audiencia en la que se impuso prisión preventiva justificada a Lizbeth “N”, directora de la Fundación Frichem, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con maltrato animal.

El relato señala que, una vez que los perros estaban dentro de los costales, tanto el cuidador como la encargada del sitio presuntamente los golpeaban con palos. Los animales, según la declaración presentada durante la audiencia, lloraban mientras eran agredidos.

Estos hechos forman parte de los datos de prueba que el Ministerio Público presentó ante el juez para sustentar la acusación por crueldad animal y violencia contra seres sintientes. La información corresponde a testimonios de vecinos y permanece bajo análisis dentro del proceso judicial.

EL CASO LLEGÓ ANTE EL JUEZ

La acusación contra Lizbeth “N” se relaciona con las condiciones en que fueron encontrados los animales en el inmueble donde funcionaba el albergue. Durante la audiencia también se expusieron señalamientos sobre hacinamiento, suciedad, falta de alimento y agua, así como animales con diferentes problemas de salud.

En total, fueron incorporados a la carpeta de investigación 53 perros; de ellos, dos murieron y a una hembra se le practicó una eutanasia humanitaria, de acuerdo con la información presentada durante el procedimiento.