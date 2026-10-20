Detienen a dos mujeres en el Puente II en Piedras Negras, Coahuila, tras hallarles un arma

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Piedras Negras
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    Detienen a dos mujeres en el Puente II en Piedras Negras, Coahuila, tras hallarles un arma
    El aseguramiento ocurrió durante una inspección en el Puente Internacional II de Piedras Negras. Paula ‘N’ y Wendy ‘N’ quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. ARCHIVO

Las detenidas viajaban desde Texas en una Chevrolet modelo 2003; quedaron a disposición de la autoridad federal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos mujeres fueron detenidas en Piedras Negras, Coahuila, cuando ingresaban desde Eagle Pass, Texas, por el Puente Internacional II, después de que una inspección permitió localizar un arma de fuego calibre .22 y cartuchos dentro de la camioneta en la que viajaban.

Las mujeres, identificadas en los reportes preliminares como Paula “N” y Wendy “N”, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de investigar posibles delitos federales relacionados con el aseguramiento.

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Ambas se trasladaban en una camioneta Chevrolet modelo 2003. La revisión se efectuó en el cruce fronterizo de Piedras Negras, del lado mexicano, durante su ingreso desde Estados Unidos.

La información difundida este 20 de octubre señala que el arma y las municiones estaban en el vehículo. Sin embargo, no precisa la cantidad de cartuchos ni el sitio exacto donde fueron encontrados. Tampoco establece a quién pertenecían.

El caso quedó bajo investigación federal para determinar las circunstancias del traslado y la posible responsabilidad de las ocupantes.

Este aseguramiento tiene como antecedente otro caso difundido el 13 de octubre, cuando se informó de la detención de un ciudadano estadounidense en el Puente Internacional I de Piedras Negras.

En aquella intervención, distinta de la relacionada con las dos mujeres, elementos de la Guardia Nacional encontraron dos pistolas, una calibre 9 milímetros y otra .32, además de 101 cartuchos, durante la revisión de una camioneta Ford Ranger modelo 1993.

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Antonio Santos

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