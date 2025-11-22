Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025

A medida que avanza el proceso legal contra Hugo “N”, investigado por la violación equiparada de Silvia “N”, de 13 años, víctima de feminicidio, expertos en derecho subrayan la claridad de la legislación en Coahuila que prohibe las relaciones sexuales con personas menores de quince años, incluso cuando exista consentimiento por parte de la víctima.

Este tipo de conductas se incluyen dentro de los Delitos contra la libertad y seguridad en el desarrollo psicosexual de personas menores de edad. En particular, la cópula con menores de 15 años se clasifica como violación equiparada, conforme al artículo 229, fracción I del Código Penal de Coahuila.

Silvia fue reportada como desaparecida el 24 de octubre y localizada sin vida el 16 de noviembre, con una herida por arma de fuego. Tras el hallazgo, el pasado 20 de noviembre su novio, de 21 años, fue notificado como sujeto de investigación por el delito mencionado, lo que reabrió el debate público sobre las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad.

IMPLICACIONES LEGALES DEL CASO

La violación equiparada se configura cuando una persona realiza cópula con otra de cualquier sexo, que sea menor de quince años de edad. La ley establece una sanción severa para este delito, imponiendo de 11 a 18 años de prisión y multa.

Otros delitos en esta categoría incluyen la violación impropia donde se utilizan objetos para cometer el acto y es castigada con ocho a trece años de prisión.

En el caso del abuso sexual, ejecutar un acto erótico sin el propósito de cópula, es castigado con cuatro a ocho años de prisión y multa. Si en cualquiera de estos supuestos se infieren lesiones a la víctima, estas se considerarán calificadas.

NO ES UN HECHO AISLADO

Es importante mencionar que el caso de Silvia se suma a otros en el estado. Ejemplo de ello, son los casos documentados por VANGUARDIA el pasado 28 de abril donde la Fiscal de la Mujeres y la Niñez de Coahuila, Katy Salinas, informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa se detectaron cuatro casos de estupro en la Región Laguna. En estos casos los adultos mantenían una relación, incluso de carácter sexual, con menores de edad.

Tres ocurrieron en San Pedro y uno en Torreón; las víctimas tenían entre 12 y 13 años, mientras que los agresores tenían entre 50 y 60 años.

Expertos consultados por este medio indican que la ley en el estado es clara al no permitir las relaciones con menores de edad.

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) ha detectado casos donde menores establecen una relación con hombres mayores de edad, lo cual es ilegal. Además, se ha reportado que en Coahuila se han turnado nueve casos, ocho provenientes del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para tipificar estos delitos, siendo el Ministerio Público el encargado de establecer la denuncia.