Detienen a estadounidense con dos armas y 101 cartuchos en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Detienen a estadounidense con dos armas y 101 cartuchos en Piedras Negras
    El armamento asegurado corresponde a una pistola calibre 9 milímetros y otra calibre .32, además de municiones de distintos calibres. CUARTOSCURO

El conductor viajaba en una Ford Ranger modelo 1993 cuando fue enviado a una segunda inspección; el caso quedó en manos de un juez federal en Torreón

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un ciudadano estadounidense fue detenido en el Puente Internacional Número Uno de Piedras Negras, luego de que autoridades localizaran dos armas de fuego y 101 cartuchos de distintos calibres durante una revisión a la camioneta que conducía.

De acuerdo con la información trascendida, el hombre viajaba en una Ford Ranger modelo 1993, con placas del estado de Texas, cuando fue enviado a una segunda inspección en el cruce fronterizo. Durante la revisión, elementos de la Guardia Nacional, que participan como auxiliares de comercio exterior, encontraron una pistola calibre 9 milímetros, otra calibre .32 y los cartuchos.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a detener al conductor y asegurar el armamento y las municiones. El caso fue turnado por el área jurídica de la Agencia Nacional de Aduanas de México, adscrita a la Aduana de Piedras Negras, al Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Posteriormente, el detenido fue presentado ante un juez federal de control en Torreón, donde el caso fue judicializado este lunes. El hombre enfrentará un proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante octubre se han registrado otras detenciones de ciudadanos estadounidenses en esta frontera por hechos relacionados con el presunto ingreso de armas a territorio mexicano, de acuerdo con los reportes difundidos.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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