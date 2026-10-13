Detienen a estadounidense con dos armas y 101 cartuchos en Piedras Negras

De acuerdo con la información trascendida, el hombre viajaba en una Ford Ranger modelo 1993, con placas del estado de Texas, cuando fue enviado a una segunda inspección en el cruce fronterizo. Durante la revisión, elementos de la Guardia Nacional, que participan como auxiliares de comercio exterior, encontraron una pistola calibre 9 milímetros, otra calibre .32 y los cartuchos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un ciudadano estadounidense fue detenido en el Puente Internacional Número Uno de Piedras Negras, luego de que autoridades localizaran dos armas de fuego y 101 cartuchos de distintos calibres durante una revisión a la camioneta que conducía.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a detener al conductor y asegurar el armamento y las municiones. El caso fue turnado por el área jurídica de la Agencia Nacional de Aduanas de México, adscrita a la Aduana de Piedras Negras, al Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Posteriormente, el detenido fue presentado ante un juez federal de control en Torreón, donde el caso fue judicializado este lunes. El hombre enfrentará un proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante octubre se han registrado otras detenciones de ciudadanos estadounidenses en esta frontera por hechos relacionados con el presunto ingreso de armas a territorio mexicano, de acuerdo con los reportes difundidos.

(Con información de medios locales)