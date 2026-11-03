POLITICÓN: Ania Sánchez, principal obstáculo para resolver el conflicto del Tec Saltillo

I. EL NUDO Después de siete días de plantón, comenzaron las mesas entre estudiantes del Tecnológico de Saltillo y una comisión jurídica del Tecnológico Nacional de México. El pliego contiene nueve puntos: denuncias de acoso, transparencia, infraestructura, garantías contra represalias y una auditoría financiera. También pide investigar a la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz y separarla temporalmente mientras se revisa su gestión. La mesa ya está instalada y continuará este martes. El diálogo puede avanzar en varios temas, pero difícilmente resolverá el conflicto si evita precisamente el asunto que rompió la confianza. II. SIN CONFIANZA Quienes conocen la negociación nos cuentan que la permanencia de Ania Sánchez es el principal obstáculo. La directora debería dimensionar lo que ha provocado el conflicto: clases suspendidas, una avenida bloqueada y afectaciones para comercios y miles de saltillenses. Si creyó que los costos de su gestión quedarían dentro del edificio de los Burros Pardos, se equivocó. Ya alcanzaron a toda la ciudad. Cuando una autoridad se convierte en el principal impedimento para una solución, lo congruente es asumir la responsabilidad y renunciar.

III. ¡SORPRESA! ¿Cómo que todavía se mantienen las aviadurías para profes que buscan un cargo de elección popular nada más para cobrar sin trabajar? La pregunta es obligada porque eso evidencia el informe de la Auditoría Superior de la Federación, de Aureliano Hernández Palacios Cardel, sobre el uso que en Coahuila se dio, el año pasado, al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. La observación concreta establece que se pagaron 8.7 millones de pesos a 25 trabajadores de la educación que ocuparon un cargo de elección popular peeeero... “sin acreditar funciones vinculadas con la educación”. Traducción: cobraron sin trabajar. IV. ¿MISTERIO? NO LO CREO ¿Quiénes son los beneficiarios de esta práctica y qué partidos los apadrinan? ¿Por qué lo tolera la Secretaría que encabeza Emanuel Garza Fishburn? ¿Cómo se contestará la observación realizada por la ASF, reconociendo la falta o encubriendo a los aviadores? Valdría la pena que se transparentara el asunto más allá del documento que publicó la Auditoría, pues estamos hablando de vicios que ya se consideraba erradicados.

V. MUCHAS COINCIDENCIAS En política, suele decirse, no existen las sorpresas, sino solamente los sorprendidos. Y el señalamiento aplica para lo que está ocurriendo con el proceso de sucesión en Nuevo León. Quienes aseguran entenderle a eso de los mensajes cifrados dicen que la designación de Clara Luz Flores como candidata de Morena, el abierto rechazo que han manifestado sus propios compañeros de partido y la revelación de que se ha denunciado penalmente a Samuel García por presunto desvío de fondos, no son hechos aislados, sino que forman parte de una misma trama... que se escribe desde la Ciudad de México. VI. ¿IMPOSIBLE? TAL VEZ NO Quienes así opinan aseguran que se trata de la historia de una derrota anunciada –la de Clara Luz–, en una entidad que Morena no gobierna y se ha resignado a no hacerlo durante otros seis años. Pero, si la trama implica descarrilar también al movimiento fosfo-fosfo, ¿entonces quién sería el beneficiario de este “compló”? No hace falta ser muy perspicaces para hacer las sumas y las restas y ver quién es el último que queda en pie...

VII. IMAGINEMOS COSAS... En la SICT, donde manda Jesús Esteva, ya se andan imaginando las carreteras del 2050, o al menos eso dijo Gilber Mario Villatoro, director de Obras de la SICT, en un foro en Monterrey. Planteó modernizar la 57 y mejorar las conexiones Saltillo-Monclova y Monclova-Monterrey. El problema es que la misma dependencia todavía no puede poner fecha ni presupuesto a la rectificación de Los Chorros, pese a las solicitudes acumuladas y a que el proyecto ejecutivo ya está terminado. Hablar del futuro siempre resulta cómodo cuando las cuentas se entregarán dentro de 24 años. Antes de explicar cómo viajaremos en 2050, la SICT podría decirnos cuándo comenzará la obra que Coahuila lleva años esperando. VIII. PURAS PROPUESTAS Los Chorros resume la distancia entre el discurso y la carretera: hay proyecto ejecutivo y derecho de vía, pero siguen pendientes permisos, financiamiento, licitación e inicio de la obra. Mientras tanto, la SICT presenta corredores regionales y posibles inversiones privadas. La planeación es útil, pero las diapositivas no reducen accidentes ni mueven mercancías. ¿De qué sirve proyectar carreteras hacia 2050 si todavía no existe calendario para corregir uno de los tramos más peligrosos de la 57?