Santos Laguna sigue sin cumplir la regla de menores en el Apertura 2026

Santos Laguna consiguió una victoria ante Necaxa que le permitió mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla del Apertura 2026, pero el resultado no resolvió una de las principales preocupaciones del equipo de Renato Paiva: el cumplimiento de la regla de menores. A falta de dos jornadas para concluir la fase regular, los Guerreros todavía tienen minutos pendientes y necesitan aprovechar el cierre del torneo para evitar una sanción. El conjunto lagunero se impuso a los Rayos con un autogol de los hidrocálidos, luego de un remate de Mauricio Cuevas. Aunque Necaxa tuvo mayor presencia durante buena parte del encuentro, el equipo verdiblanco consiguió los tres puntos, un resultado que lo colocó momentáneamente en puestos de clasificación.

Sin embargo, mientras Santos busca asegurar su lugar en la Fiesta Grande, también enfrenta la obligación de darle participación a sus futbolistas jóvenes. Después de 15 jornadas, la institución suma mil 38 minutos de los mil 170 que establece el reglamento de competencia para jugadores nacidos en 2004 o años posteriores.

Esto significa que todavía necesita completar 132 minutos antes de que termine la fase regular. Con solamente dos partidos disponibles, el cuerpo técnico deberá administrar las oportunidades para los juveniles sin descuidar la búsqueda de resultados. Entre los futbolistas que pueden contribuir al cumplimiento de esta disposición se encuentran Geovanni Pérez, Kevin Picón, Joshua Mancha, Nelson Cedillo, Luis Gómez y Tahiel Jiménez. Este último ha tenido mayor participación recientemente, por lo que podría convertirse en una de las alternativas de Paiva para resolver el pendiente. La situación coloca a Santos entre los nueve equipos que todavía no alcanzan la cantidad requerida. FC Juárez, Toluca, Puebla y Cruz Azul también se encuentran por debajo de la cifra, aunque con registros superiores al de los laguneros. Querétaro, León, Tigres y Monterrey completan la lista de clubes que aún tienen trabajo por hacer. En contraste, Tijuana, América, Atlante, Necaxa, Atlas, Chivas, Pachuca, Pumas y Atlético de San Luis ya cumplieron con la disposición, lo que les permite concentrarse en sus objetivos deportivos sin mantener esta obligación como una preocupación para el cierre.

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El reglamento contempla consecuencias para los equipos que no alcancen los mil 170 minutos. De acuerdo con el artículo 49, la sanción incluye la pérdida de tres puntos tanto en la tabla general como en la de cocientes, además de una reducción del 15 por ciento en los recursos correspondientes a los Derechos de Formación. Para Santos, perder unidades podría representar un golpe en sus aspiraciones de clasificación, especialmente en una competencia donde la diferencia entre avanzar o quedarse fuera puede ser mínima. Por ello, los próximos compromisos tendrán una doble exigencia para los Guerreros: sumar resultados que los acerquen a la Liguilla y completar los minutos juveniles que todavía tienen pendientes. El margen es reducido y Renato Paiva deberá encontrar la combinación adecuada para cumplir con ambas tareas.