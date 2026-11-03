Trump afirma que EU pondrá fin a los 4 mil millones de dólares en ayuda anual a Israel
El presidente afirmó que la idea provino del propio Netanyahu, sugiriendo que el acuerdo también se alcanzó para impedir que los demócratas utilizaran la financiación estadounidense a Israel
Donald Trump anunció que había llegado a un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para suspender la ayuda estadounidense a Israel después de fin de año.
“No lo necesitan”, dijo Trump el martes por la mañana en el programa Fox & Friends.
“Les damos más que nadie, y ya no lo necesitan. Llevamos años haciéndolo. Yo también, pero Israel es un país muy próspero. No lo necesitan. Si lo necesitaran, diría que siguiéramos haciéndolo”.
El presidente afirmó que la idea provino del propio Netanyahu, sugiriendo que el acuerdo también se alcanzó para impedir que los demócratas utilizaran la financiación estadounidense a Israel como arma para criticar a los republicanos.
“Él lo mencionó. Él lo mencionó”, dijo Trump refiriéndose al líder israelí.
“Dijo: ‘Creo que sería apropiado que no recibiéramos ayuda’, porque entiende que este es uno de sus puntos de discordia”.
Trump calificó la ayuda de aproximadamente 4 mil millones de dólares como “el mejor argumento que tienen estos lunáticos de la izquierda”.
“¿Por qué tenemos que soportar los ataques de lunáticos como El-Sayed?”, preguntó, refiriéndose al candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, quien ha hecho de la ayuda a Israel un tema central de su campaña.
“Eliminen esa posibilidad”, dijo Trump.
Trump afirmó que los dos líderes cerraron el acuerdo “hace meses”.
Netanyahu lleva presionando públicamente para que se ponga fin a la ayuda desde al menos enero, cuando declaró a The Economist que esperaba que Israel pudiera dejar de depender por completo de la financiación militar estadounidense en una década. En mayo, declaró al programa ” 60 Minutes” de la CBS que no quería “esperar al próximo Congreso”.
Días antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre, fue más allá y declaró al Canal 10 de Israel que la ayuda “no seguirá llegando porque Estados Unidos haya cambiado, no porque Israel lo haya hecho. Se acabó y se acabará; es solo cuestión de tiempo”.
Sin embargo, el presidente insistió en que el Estado judío seguirá teniendo la posibilidad de comprar armas estadounidenses.
Al preguntársele si también se iban a acabar las ventas de armas, Trump respondió: “Oh, sí, pueden comprar lo que quieran”.
En la entrevista del martes, también destacó las nuevas fábricas de misiles Patriot y Tomahawk en Estados Unidos, mientras los votantes se dirigen a las urnas para decidir el control del Congreso.
Estados Unidos aporta a Israel 3.800 millones de dólares anuales en virtud de un acuerdo de 10 años firmado en 2016 que estará vigente hasta el año fiscal 2028.
Trump no aclaró si “fin de año” significa que el acuerdo terminará antes de tiempo.
Respecto a la guerra contra Irán, Trump afirmó que Estados Unidos había dejado al país sin armada, sin fuerza aérea y sin defensas antiaéreas.
Confirmó un ataque estadounidense nocturno contra una instalación de defensa aérea iraní, cuya construcción, según dijo, Irán había tardado aproximadamente dos meses.
“En cuanto estuvo terminado, lo atacamos anoche con mucha eficacia”, dijo. “Fue un ataque menor. No fue una guerra”.
Funcionarios estadounidenses declararon a CNN que los ataques limitados contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, fueron defensivos, y uno de ellos afirmó que se produjeron en respuesta a los disparos de Irán contra un avión estadounidense.
Al preguntársele qué sucederá después del día de las elecciones, Trump dijo: “No pretendo, ya saben, matar a mucha gente, pero si tenemos que hacerlo, lo haremos”.