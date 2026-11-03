Trump afirma que EU pondrá fin a los 4 mil millones de dólares en ayuda anual a Israel

Donald Trump anunció que había llegado a un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para suspender la ayuda estadounidense a Israel después de fin de año. “No lo necesitan”, dijo Trump el martes por la mañana en el programa Fox & Friends.

“Les damos más que nadie, y ya no lo necesitan. Llevamos años haciéndolo. Yo también, pero Israel es un país muy próspero. No lo necesitan. Si lo necesitaran, diría que siguiéramos haciéndolo”. El presidente afirmó que la idea provino del propio Netanyahu, sugiriendo que el acuerdo también se alcanzó para impedir que los demócratas utilizaran la financiación estadounidense a Israel como arma para criticar a los republicanos.

“Él lo mencionó. Él lo mencionó”, dijo Trump refiriéndose al líder israelí. “Dijo: ‘Creo que sería apropiado que no recibiéramos ayuda’, porque entiende que este es uno de sus puntos de discordia”. Trump calificó la ayuda de aproximadamente 4 mil millones de dólares como “el mejor argumento que tienen estos lunáticos de la izquierda”. “¿Por qué tenemos que soportar los ataques de lunáticos como El-Sayed?”, preguntó, refiriéndose al candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, quien ha hecho de la ayuda a Israel un tema central de su campaña.