Trump califica el conflicto con Irán de ‘guerra blanda’ e insiste en que EU tiene la sartén por el mango de cara a las elecciones

Donald Trump intentó tranquilizar a los votantes el día antes de las elecciones de mitad de mandato, asegurándoles que Irán no representa una “guerra eterna”, sino una “guerra blanda” que Estados Unidos podría terminar en cualquier momento. “No estamos en guerra... ¿Cuándo fue la última vez que disparamos algo? Esto no es una guerra, es una guerra muy suave”, dijo Trump el lunes en el programa “Hannity”.

Irán podría ser un factor decisivo para los votantes que acudan a las urnas el martes, día de las elecciones, mientras los estadounidenses siguen lidiando con el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina y las consecuencias económicas del conflicto en el que Estados Unidos se encuentra inmerso desde hace ocho meses. “¿Qué es una guerra? Una guerra es luchar. Fíjense en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo fue la última vez que nos vieron luchando contra ellos? Pasamos meses y meses hablando”, dijo Trump al presentador Sean Hannity.

“Esto no es una guerra propiamente dicha, Sean, porque no ha habido disparos durante meses”. Las declaraciones de Trump se producen poco después de que Estados Unidos atacara el lunes la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, tras un ataque iraní contra un avión estadounidense. Funcionarios confirmaron a Fox News que el ataque “defensivo” no indica un regreso a los ataques militares estadounidenses a gran escala en Irán. El presidente declaró el lunes que no tenía prisa por reanudar los ataques militares contra Irán, pero advirtió que Estados Unidos le dará a Irán “un buen escarmiento” pronto si la última ronda de conversaciones de paz no da frutos. “Con la Operación Martillo de Medianoche, bombardeamos todo su potencial de energía nuclear. Ahora tal vez tengamos que ir tras la Montaña Pico, pero eso no es gran cosa. Podemos hacerlo en una hora”, dijo Trump a Fox News.