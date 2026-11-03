Trump califica el conflicto con Irán de ‘guerra blanda’ e insiste en que EU tiene la sartén por el mango de cara a las elecciones

Trump califica el conflicto con Irán de ‘guerra blanda’ e insiste en que EU tiene la sartén por el mango de cara a las elecciones

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Irán podría ser un factor decisivo para los votantes que acudan a las urnas este martes, día de las elecciones, mientras los estadounidenses siguen lidiando con el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina

Internacional
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Donald Trump intentó tranquilizar a los votantes el día antes de las elecciones de mitad de mandato, asegurándoles que Irán no representa una “guerra eterna”, sino una “guerra blanda” que Estados Unidos podría terminar en cualquier momento.

“No estamos en guerra... ¿Cuándo fue la última vez que disparamos algo? Esto no es una guerra, es una guerra muy suave”, dijo Trump el lunes en el programa “Hannity”.

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Irán podría ser un factor decisivo para los votantes que acudan a las urnas el martes, día de las elecciones, mientras los estadounidenses siguen lidiando con el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina y las consecuencias económicas del conflicto en el que Estados Unidos se encuentra inmerso desde hace ocho meses.

“¿Qué es una guerra? Una guerra es luchar. Fíjense en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo fue la última vez que nos vieron luchando contra ellos? Pasamos meses y meses hablando”, dijo Trump al presentador Sean Hannity.

$!Las declaraciones de Trump se producen poco después de que Estados Unidos atacara el lunes la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, tras un ataque iraní contra un avión estadounidense.
Las declaraciones de Trump se producen poco después de que Estados Unidos atacara el lunes la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, tras un ataque iraní contra un avión estadounidense. AP

“Esto no es una guerra propiamente dicha, Sean, porque no ha habido disparos durante meses”.

Las declaraciones de Trump se producen poco después de que Estados Unidos atacara el lunes la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, tras un ataque iraní contra un avión estadounidense.

Funcionarios confirmaron a Fox News que el ataque “defensivo” no indica un regreso a los ataques militares estadounidenses a gran escala en Irán.

El presidente declaró el lunes que no tenía prisa por reanudar los ataques militares contra Irán, pero advirtió que Estados Unidos le dará a Irán “un buen escarmiento” pronto si la última ronda de conversaciones de paz no da frutos.

“Con la Operación Martillo de Medianoche, bombardeamos todo su potencial de energía nuclear. Ahora tal vez tengamos que ir tras la Montaña Pico, pero eso no es gran cosa. Podemos hacerlo en una hora”, dijo Trump a Fox News.

$!Trump desestimó las críticas al exorbitante precio, calificando el gasto de “insignificante” y afirmando que la guerra era necesaria para impedir que Irán fabricara un arma nuclear.
Trump desestimó las críticas al exorbitante precio, calificando el gasto de “insignificante” y afirmando que la guerra era necesaria para impedir que Irán fabricara un arma nuclear. AP

“Esto no es como una guerra en curso, no hay ninguna guerra en marcha”, añadió. “Podría ocurrir si no llegan a un acuerdo. Pero tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, y hay muchas posibilidades de que lo consigamos”.

El coste financiero del conflicto con Irán se ha convertido en un lastre político para los republicanos de cara a las elecciones, ya que el Pentágono estima que la guerra ha costado a los contribuyentes más de 47.000 millones de dólares.

Sin embargo, el presidente Trump desestimó las críticas al exorbitante precio, calificando el gasto de “insignificante” y afirmando que la guerra era necesaria para impedir que Irán fabricara un arma nuclear.

“Su ejército ha desaparecido, su armada ha desaparecido, su fuerza aérea ha desaparecido, su defensa antiaérea ha desaparecido, y tienen algunos misiles, pero no muchos; tienen muy poca capacidad para fabricar más. Tienen drones, pero no muchos, tienen muy poca capacidad para fabricar más”, dijo.

“Lo que hemos logrado es asombroso”, continuó el presidente.

Trump afirmó que Estados Unidos está actuando desde una posición de “total fuerza” y que el conflicto puede terminar “en cualquier momento”.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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