Alista CFE operativo ante frente frío 4; prevén vientos de 50 km/h y temperaturas de cero grados en Coahuila

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    Alista CFE operativo ante frente frío 4; prevén vientos de 50 km/h y temperaturas de cero grados en Coahuila
    La CFE mantiene en alerta a más de 3 mil trabajadores para atender posibles daños en la infraestructura eléctrica por el frente frío 4. FRANCISCO MUÑIZ

La CFE busca prevenir daños en la infraestructura eléctrica y atender posibles interrupciones del servicio ante el ingreso del frente frío

La llegada de un nuevo sistema frontal mantiene en alerta a las autoridades de Coahuila, donde se pronostican rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lluvias aisladas y temperaturas cercanas a los cero grados en las zonas serranas. Ante las posibles afectaciones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó un operativo preventivo para proteger la infraestructura eléctrica y responder a eventuales interrupciones del servicio.

Por su parte, la CFE reforzó la vigilancia de sus redes de transmisión y distribución para prevenir daños ocasionados por el viento y las precipitaciones. Los trabajos incluyen inspecciones en instalaciones, retiro de objetos que representen riesgos para el cableado, limpieza de áreas y poda de árboles cercanos a las líneas eléctricas, además de revisiones en puntos estratégicos.

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Para atender cualquier contingencia, la empresa desplegó más de 3 mil 100 trabajadores en ocho estados del país, entre ellos Coahuila, con apoyo de mil 100 vehículos, 533 grúas y 53 almacenes móviles.

El fenómeno comenzará a intensificar sus efectos durante este martes y miércoles, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil estatal. Las primeras precipitaciones podrían registrarse en Ciudad Acuña y Piedras Negras, para posteriormente extenderse hacia la región Centro de Coahuila, además de Nuevo León y Tamaulipas. El sistema frontal avanzó desde Texas, donde previamente ocasionó lluvias y tormentas muy fuertes.

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Las condiciones más frías se esperan en las comunidades de las zonas montañosas, donde el termómetro podría descender hasta los cero grados Celsius durante las madrugadas del miércoles 4 y jueves 5 de noviembre. El subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán, descartó posibilidades de nieve o aguanieve, aunque exhortó a la población a mantenerse informada y extremar precauciones ante el descenso de temperatura.

Mientras tanto, Protección Civil estatal continúa dando seguimiento al desplazamiento del frente frío, principalmente en los municipios del norte y las comunidades serranas, donde se prevén las condiciones más adversas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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