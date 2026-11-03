Alista CFE operativo ante frente frío 4; prevén vientos de 50 km/h y temperaturas de cero grados en Coahuila

La llegada de un nuevo sistema frontal mantiene en alerta a las autoridades de Coahuila, donde se pronostican rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lluvias aisladas y temperaturas cercanas a los cero grados en las zonas serranas. Ante las posibles afectaciones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó un operativo preventivo para proteger la infraestructura eléctrica y responder a eventuales interrupciones del servicio. Por su parte, la CFE reforzó la vigilancia de sus redes de transmisión y distribución para prevenir daños ocasionados por el viento y las precipitaciones. Los trabajos incluyen inspecciones en instalaciones, retiro de objetos que representen riesgos para el cableado, limpieza de áreas y poda de árboles cercanos a las líneas eléctricas, además de revisiones en puntos estratégicos.

Para atender cualquier contingencia, la empresa desplegó más de 3 mil 100 trabajadores en ocho estados del país, entre ellos Coahuila, con apoyo de mil 100 vehículos, 533 grúas y 53 almacenes móviles. El fenómeno comenzará a intensificar sus efectos durante este martes y miércoles, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil estatal. Las primeras precipitaciones podrían registrarse en Ciudad Acuña y Piedras Negras, para posteriormente extenderse hacia la región Centro de Coahuila, además de Nuevo León y Tamaulipas. El sistema frontal avanzó desde Texas, donde previamente ocasionó lluvias y tormentas muy fuertes.

Las condiciones más frías se esperan en las comunidades de las zonas montañosas, donde el termómetro podría descender hasta los cero grados Celsius durante las madrugadas del miércoles 4 y jueves 5 de noviembre. El subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán, descartó posibilidades de nieve o aguanieve, aunque exhortó a la población a mantenerse informada y extremar precauciones ante el descenso de temperatura. Mientras tanto, Protección Civil estatal continúa dando seguimiento al desplazamiento del frente frío, principalmente en los municipios del norte y las comunidades serranas, donde se prevén las condiciones más adversas.