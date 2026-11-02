Alertan por presuntas agujas en dulces entregados durante Halloween en Saltillo

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    Alertan por presuntas agujas en dulces entregados durante Halloween en Saltillo
    Una madre de familia denunció en redes sociales la presunta presencia de agujas en dulces recolectados durante Halloween. REDES SOCIALES

Una madre de familia difundió fotografías de golosinas con objetos punzocortantes; la publicación generó preocupación entre padres

Lo que debía ser una noche de diversión para cientos de niñas y niños en Saltillo terminó en preocupación para una familia, luego de que una mujer denunciara en redes sociales que encontró agujas y alfileres en varios de los dulces que sus hijas recibieron durante los recorridos de Halloween.

La alerta fue difundida este lunes por Andrea Monsiváis, a través del grupo de Facebook Solo ventas Saltillo 2000, donde pidió a otros padres de familia revisar cuidadosamente las golosinas que sus hijos recolectaron durante la noche del pasado 31 de octubre.

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En su publicación, acompañada de imágenes de algunos dulces en cuyo exterior se observan objetos punzocortantes, escribió: “Hola, buenas tardes, les comento que tengan cuidado con los dulces que les dieron en Halloween a sus hijos; a mis niñas les salieron agujas en casi todos sus dulces y mejor se los tiré”.

La advertencia generó diversas reacciones entre los integrantes del grupo, quienes manifestaron preocupación por el riesgo que representa la posible presencia de estos objetos en productos destinados a menores de edad.

PIDEN REVISAR LAS GOLOSINAS

Entre los comentarios, un usuario identificado como Participante anónimo 853 preguntó en qué sector habían salido a pedir dulces las niñas, mientras que otra integrante, identificada como YellowMouse5399, comentó que en la colonia Satélite Norte únicamente habían repartido paletas y golosinas, pero que, por precaución, también había revisado los productos con un imán.

$!Piden a las familias revisar cuidadosamente los productos que los niños recibieron durante sus recorridos.
Piden a las familias revisar cuidadosamente los productos que los niños recibieron durante sus recorridos. ARCHIVO

Otros participantes reprobaron este tipo de conductas y señalaron que los niños no deberían quedar expuestos a situaciones que pongan en peligro su integridad durante una actividad recreativa.

“Que gente tan mala; los niños no tienen culpa de nada, ellos lo hacen por los dulces, no por otra cosa”, expresó un usuario identificado como Participante anónimo 775.

Por su parte, Karyy Martínez cuestionó que alguien pudiera realizar este tipo de acciones y consideró que, si no existe la intención de entregar dulces en buenas condiciones, es preferible no participar en la celebración.

$!Cientos de pequeños se vieron por las calles de Saltillo la noche del pasado 31 de octubre, para pedir Halloween.
Cientos de pequeños se vieron por las calles de Saltillo la noche del pasado 31 de octubre, para pedir Halloween. ARCHIVO

La denuncia difundida en redes sociales puso nuevamente sobre la mesa la importancia de que madres, padres y adultos responsables revisen las golosinas que reciben los menores durante las celebraciones, antes de permitir que las consuman.

Hasta la información proporcionada no se reportaban menores lesionados ni se había confirmado oficialmente la procedencia de los objetos señalados en la publicación.

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