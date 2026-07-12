Detienen a excandidato independiente de Piedras Negras en prueba de alcoholemia; ‘nos quieren sacar’, afirma

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Piedras Negras
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    Detienen a excandidato independiente de Piedras Negras en prueba de alcoholemia; ‘nos quieren sacar’, afirma
    Menera realizó una trasmisión en vivo en la que culpa de su detención al alcalde Jacobo Rodríguez. REDES SOCIALES

La detención ocurrió luego de que se le practicara una prueba de alcoholemia

El excandidato independiente a diputado local, Masías Menera, fue arrestado la tarde del sábado por elementos de Tránsito y Vialidad de la Policía Municipal, luego de someterse a una prueba de alcoholemia tras ser interceptado mientras conducía.

El exaspirante documentó el procedimiento mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la que reconoció que consumió bebidas alcohólicas antes de manejar.

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“Sí me tomé unos buenos whiskys, una buena cerveza... la ley es la ley y hay que cumplirla”, expresó.

Antes de que le practicaran la prueba, explicó que regresaba de cenar en un restaurante y reconoció que existía la posibilidad de que el examen arrojara un resultado positivo.

Asimismo, afirmó que no buscaría presentarse como víctima ni eludir la responsabilidad derivada de la infracción.

Mientras era asegurado por los oficiales, continuó transmitiendo en vivo y mantuvo una actitud de colaboración durante todo el procedimiento.

Antes de ser trasladado por los elementos municipales, reiteró que asumiría las consecuencias correspondientes e hizo un llamado a actuar con responsabilidad al conducir.

Sobre estos hechos culpó al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, a quien señaló por presuntamente intentar ponerle una “trampa”.

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“Ayer actuó de manera malandra poniéndome un cuatro, a su amigo, a su aliado, al que arriesgó mucho en su campaña”, afirmó en otra transmisión en vivio que realizó este domingo.

“Nos han tratado mal a mí, a Lorenzo (Menera), como a los regidores, como a todos los que no agachan la cabeza hacia él”, expresó.

“De alguna manera nos quiere sacar de lo político”, puntualizó el exaspirante a una diputación local.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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