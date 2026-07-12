Detienen a excandidato independiente de Piedras Negras en prueba de alcoholemia; ‘nos quieren sacar’, afirma

El exaspirante documentó el procedimiento mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la que reconoció que consumió bebidas alcohólicas antes de manejar.

El excandidato independiente a diputado local, Masías Menera, fue arrestado la tarde del sábado por elementos de Tránsito y Vialidad de la Policía Municipal, luego de someterse a una prueba de alcoholemia tras ser interceptado mientras conducía.

“Sí me tomé unos buenos whiskys, una buena cerveza... la ley es la ley y hay que cumplirla”, expresó.

Antes de que le practicaran la prueba, explicó que regresaba de cenar en un restaurante y reconoció que existía la posibilidad de que el examen arrojara un resultado positivo.

Asimismo, afirmó que no buscaría presentarse como víctima ni eludir la responsabilidad derivada de la infracción.

Mientras era asegurado por los oficiales, continuó transmitiendo en vivo y mantuvo una actitud de colaboración durante todo el procedimiento.

Antes de ser trasladado por los elementos municipales, reiteró que asumiría las consecuencias correspondientes e hizo un llamado a actuar con responsabilidad al conducir.

Sobre estos hechos culpó al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, a quien señaló por presuntamente intentar ponerle una “trampa”.