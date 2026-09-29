Detienen a exempleado por balear a ranchero en Guerrero; descartan crimen organizado

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Detienen a exempleado por balear a ranchero en Guerrero; descartan crimen organizado
    Corporaciones estatales desplegaron un operativo en Guerrero, Coahuila, tras el ataque contra el propietario de un rancho. CORTESÍA

La investigación apunta a una diferencia entre el propietario y un antiguo trabajador; la víctima recibió dos impactos de bala y permanece fuera de peligro

GUERRERO, COAH.- Un conflicto relacionado con el pago de un trabajo habría sido el origen del ataque a balazos contra el propietario de un rancho en el municipio de Guerrero, Coahuila, por el cual corporaciones estatales detuvieron a un hombre identificado como exempleado de la víctima.

La información recabada durante las investigaciones modificó la versión inicial del caso, que apuntaba a un posible intento de despojo de la propiedad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/no-soy-un-improvisado-ni-prestanombres-arturo-dominguez-empresario-que-oferto-por-ahmsa-NB23774283

La principal línea seguida ahora por las autoridades establece que la agresión habría derivado de una diferencia laboral entre el ranchero y quien anteriormente trabajaba para él.

La víctima, identificada como Juan Antonio “N”, llegó a su propiedad y encontró diversas áreas en desorden. Ahí se habría encontrado con su exempleado y comenzó una discusión relacionada con el pago de un trabajo que permanecía pendiente.

Durante el altercado, el señalado presuntamente sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra Delgado, quien resultó lesionado pero consiguió escapar hacia una zona de monte para ponerse a salvo.

El propietario permaneció oculto hasta conseguir comunicarse con un familiar para pedir ayuda. Posteriormente fue trasladado a Piedras Negras, donde quedó hospitalizado en una clínica privada.

Los primeros reportes establecen que presenta dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego, localizadas en el brazo derecho, lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Tras conocerse la agresión se desplegó un operativo en el municipio de Guerrero con participación de agentes de Investigación Criminal, elementos de la Policía Civil Coahuila y efectivos de Acción y Reacción.

Las labores de búsqueda permitieron ubicar y detener al presunto responsable, quien quedó a disposición de las autoridades mientras se integra la carpeta de investigación y se determina qué delitos serán imputados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amilcar-olan-abandona-penthouse-en-suiza-tras-ser-ubicado-por-reportero-de-tv-azteca-AP23792121

La información obtenida hasta ahora apunta a que el ataque corresponde a un conflicto entre particulares. Autoridades descartaron preliminarmente que los hechos estén relacionados con grupos de la delincuencia organizada.

La Fiscalía General del Estado mantiene las diligencias y se espera que el delegado en la Región Norte, Rigoberto Rodríguez Ríos, amplíe la información sobre la detención y la situación jurídica del acusado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delincuencia
Violencia
Armas de fuego

Localizaciones


Guerrero

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La esperanza del PT

La esperanza del PT
true

Saltillo y el problema de la mala calidad del aire
true

POLITICÓN: ¿Síndrome Coahuila en Nuevo León? El reto de Clara Luz Flores frente al PT
Los cinco procesados fueron trasladados a centros federales de reclusión fuera de Coahuila.

El caso que sacude a Torreón: cateos, detenciones y una investigación de 66 mdp
5 empresas boletinadas tienen sus domicilios en Nuevo León y Edomex, pero tuvieron actividades en Coahuila.

Coahuila: Detecta SAT otras 27 factureras en giros de minería, hidrocarburos y hasta en comida para llevar
Emilio Zamora, conocido en la escena urbana como EZ Boy, puso en alto el nombre de Saltillo durante su participación en el certamen nacional Redbull Dance Your Style.

De Saltillo para México: la historia de Emilio Zamora, el bailarín que conquistó la escena del Redbull Dance Your Style
Xi buscó inclinar la postura de Trump sobre el lugar de EU en Asia

Xi buscó inclinar la postura de Trump sobre el lugar de EU en Asia
Ana Carmen Sosa Cravioto fue detenida en Argentina tras una alerta roja solicitada por autoridades mexicanas.

Detienen en Argentina a Ana Carmen Sosa, hija de Gerardo Sosa Castelán, por orden de la FGR