Detienen a exempleado por balear a ranchero en Guerrero; descartan crimen organizado

La información recabada durante las investigaciones modificó la versión inicial del caso, que apuntaba a un posible intento de despojo de la propiedad.

GUERRERO, COAH.- Un conflicto relacionado con el pago de un trabajo habría sido el origen del ataque a balazos contra el propietario de un rancho en el municipio de Guerrero, Coahuila , por el cual corporaciones estatales detuvieron a un hombre identificado como exempleado de la víctima.

La principal línea seguida ahora por las autoridades establece que la agresión habría derivado de una diferencia laboral entre el ranchero y quien anteriormente trabajaba para él.

La víctima, identificada como Juan Antonio “N”, llegó a su propiedad y encontró diversas áreas en desorden. Ahí se habría encontrado con su exempleado y comenzó una discusión relacionada con el pago de un trabajo que permanecía pendiente.

Durante el altercado, el señalado presuntamente sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra Delgado, quien resultó lesionado pero consiguió escapar hacia una zona de monte para ponerse a salvo.

El propietario permaneció oculto hasta conseguir comunicarse con un familiar para pedir ayuda. Posteriormente fue trasladado a Piedras Negras, donde quedó hospitalizado en una clínica privada.

Los primeros reportes establecen que presenta dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego, localizadas en el brazo derecho, lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Tras conocerse la agresión se desplegó un operativo en el municipio de Guerrero con participación de agentes de Investigación Criminal, elementos de la Policía Civil Coahuila y efectivos de Acción y Reacción.

Las labores de búsqueda permitieron ubicar y detener al presunto responsable, quien quedó a disposición de las autoridades mientras se integra la carpeta de investigación y se determina qué delitos serán imputados.