Detienen a hombre de 67 años por presunto abuso sexual en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Detienen a hombre de 67 años por presunto abuso sexual en Piedras Negras
    El detenido fue puesto a disposición de un juez de control para la audiencia inicial. ESPECIAL

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en la colonia Doctores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre de 67 años, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en perjuicio de una adolescente de 15 años, en hechos ocurridos en la colonia Doctores de esta ciudad.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que durante el fin de semana fueron ejecutadas diversas órdenes de aprehensión, dos de ellas por el delito de robo y una más por abuso sexual contra una menor de edad.

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El imputado, identificado como Misael “N.”, alias “El Misa”, fue detenido por agentes investigadores y posteriormente puesto a disposición de un juez de control, quien encabezó la audiencia inicial para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con el funcionario, durante la audiencia el órgano jurisdiccional consideró que existían datos de prueba suficientes para vincular a proceso al imputado por el delito que se le atribuye. Como medida cautelar, el juez ordenó la prisión preventiva, por lo que permanecerá internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta correspondiente.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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