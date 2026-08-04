Detienen a hombre de 67 años por presunto abuso sexual en Piedras Negras
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Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en la colonia Doctores
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre de 67 años, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en perjuicio de una adolescente de 15 años, en hechos ocurridos en la colonia Doctores de esta ciudad.
El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que durante el fin de semana fueron ejecutadas diversas órdenes de aprehensión, dos de ellas por el delito de robo y una más por abuso sexual contra una menor de edad.
El imputado, identificado como Misael “N.”, alias “El Misa”, fue detenido por agentes investigadores y posteriormente puesto a disposición de un juez de control, quien encabezó la audiencia inicial para determinar su situación jurídica.
De acuerdo con el funcionario, durante la audiencia el órgano jurisdiccional consideró que existían datos de prueba suficientes para vincular a proceso al imputado por el delito que se le atribuye. Como medida cautelar, el juez ordenó la prisión preventiva, por lo que permanecerá internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras.
Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta correspondiente.