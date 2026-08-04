Detienen a hombre de 67 años por presunto abuso sexual en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre de 67 años, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en perjuicio de una adolescente de 15 años, en hechos ocurridos en la colonia Doctores de esta ciudad.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que durante el fin de semana fueron ejecutadas diversas órdenes de aprehensión, dos de ellas por el delito de robo y una más por abuso sexual contra una menor de edad.