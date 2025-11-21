Detienen a hombre ebrio tras arrojar a su pareja desde un vehículo en Allende

ALLENDE, COAH.– Un hombre identificado como Roberto Carlos ¨N¨ fue detenido en Allende luego de que, tras una discusión con su pareja, la arrojara desde un vehículo en movimiento mientras conducía en evidente estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de seguridad se percataron de la situación y comenzaron una persecución que concluyó en el domicilio del agresor. Al arribar al inmueble, lograron detener a Roberto Carlos ¨N¨. Durante la intervención, el padre del implicado, identificado como Roberto ¨N¨, salió de la vivienda y agredió a los oficiales, por lo que también fue asegurado.

Aunque la víctima decidió no presentar cargos por agresión, Roberto Carlos fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en condiciones que ponían en riesgo su integridad y la de terceros. Ambos sujetos quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

La intervención policial se realizó con rapidez para evitar que la situación escalara y garantizar la seguridad de la afectada. Los oficiales señalaron que el seguimiento hasta el domicilio del agresor fue clave para su detención y para prevenir daños mayores.

El caso se suma a los reportes de conducción imprudente y violencia intrafamiliar en la región, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía sobre la necesidad de reforzar medidas preventivas y protocolos de actuación en este tipo de incidentes.

Por su parte, las autoridades indicaron que se seguirá el procedimiento legal correspondiente y que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la integridad de la víctima y el debido proceso para los detenidos.

(Con información de medios locales)