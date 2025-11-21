Detienen a hombre ebrio tras arrojar a su pareja desde un vehículo en Allende

Piedras Negras
/ 21 noviembre 2025
    Detienen a hombre ebrio tras arrojar a su pareja desde un vehículo en Allende
    Elementos de seguridad detuvieron a Roberto Carlos tras arrojar a su pareja desde un vehículo en movimiento. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El padre de Roberto Carlos fue arrestado tras agredir a los oficiales durante la intervención, mientras que la víctima decidió no presentar cargos por la agresión

ALLENDE, COAH.– Un hombre identificado como Roberto Carlos ¨N¨ fue detenido en Allende luego de que, tras una discusión con su pareja, la arrojara desde un vehículo en movimiento mientras conducía en evidente estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de seguridad se percataron de la situación y comenzaron una persecución que concluyó en el domicilio del agresor. Al arribar al inmueble, lograron detener a Roberto Carlos ¨N¨. Durante la intervención, el padre del implicado, identificado como Roberto ¨N¨, salió de la vivienda y agredió a los oficiales, por lo que también fue asegurado.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Piedras Negras genera polémica tras acudir a juego de la Selección en San Antonio con funcionarios

Aunque la víctima decidió no presentar cargos por agresión, Roberto Carlos fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en condiciones que ponían en riesgo su integridad y la de terceros. Ambos sujetos quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

La intervención policial se realizó con rapidez para evitar que la situación escalara y garantizar la seguridad de la afectada. Los oficiales señalaron que el seguimiento hasta el domicilio del agresor fue clave para su detención y para prevenir daños mayores.

El caso se suma a los reportes de conducción imprudente y violencia intrafamiliar en la región, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía sobre la necesidad de reforzar medidas preventivas y protocolos de actuación en este tipo de incidentes.

Por su parte, las autoridades indicaron que se seguirá el procedimiento legal correspondiente y que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la integridad de la víctima y el debido proceso para los detenidos.

(Con información de medios locales)

Temas


Detenciones
Estado De Ebriedad
Seguridad

Localizaciones


Allende

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
true

POLITICÓN: Congreso de Coahuila busca tipificar como delito los deepfakes con contenido íntimo
Ley Nicole

Ley Nicole
true

Nos hablan, pero no nos oyen: Gen Z
true

Jóvenes, entre la violencia y la ausencia de humanismo
true

Vive la Presidenta la peor crisis de su corto gobierno