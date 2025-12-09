Se puede decir... Que todo fue entre risas ‘fingidas’

En la reunión de los presidentes que tuvieron con motivo del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol que será el próximo año, aprovecharon para tratar de paso y apenitas asuntos que no son cualquier cosa, como lo es el T-MEC, y otros que realmente fueron mencionados someramente, y yendo al tema sobre donde se ven en las fotos, muestran sus sonrisas que a leguas se notan falsas y nerviosas, y ni modo, al fin políticos, y no niegan para nada, que el balompié los juntó para eso, y lo político y comercial “vendrá” después.