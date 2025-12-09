Se puede decir... Que todo fue entre risas ‘fingidas’

/ 9 diciembre 2025
    Se puede decir... Que todo fue entre risas ‘fingidas’
    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se toma una selfie con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum Pardo, mandataria de México, y Mark Carney, primer ministro de Canadá. Foto: Cuartoscuro/Presidencia

Pero no se puede decir... Que según revelan las “fotos”

En la reunión de los presidentes que tuvieron con motivo del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol que será el próximo año, aprovecharon para tratar de paso y apenitas asuntos que no son cualquier cosa, como lo es el T-MEC, y otros que realmente fueron mencionados someramente, y yendo al tema sobre donde se ven en las fotos, muestran sus sonrisas que a leguas se notan falsas y nerviosas, y ni modo, al fin políticos, y no niegan para nada, que el balompié los juntó para eso, y lo político y comercial “vendrá” después.

Temas


T-MEC
Copa Mundial de la FIFA

Personajes


Donald Trump
Gianni Infantino
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FIFA

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

