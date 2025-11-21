Alcalde de Piedras Negras genera polémica tras acudir a juego de la Selección en San Antonio con funcionarios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, asistió el martes pasado al Alamodome de San Antonio, Texas, para presenciar el partido de la Selección Mexicana de futbol contra Paraguay, acompañado de integrantes de su gabinete. La presencia del alcalde y funcionarios en el estadio quedó registrada en diversos videos que se viralizaron en redes sociales, generando críticas de algunos ciudadanos por tratarse de un día laboral.

En las grabaciones se observa al edil con una camiseta verde del seleccionado nacional, saludando a aficionados, tomándose selfies y celebrando junto a los asistentes, que superaban los 28 mil espectadores. Rodríguez aseguró que la salida se realizó una vez concluida su jornada laboral y negó que hubiera intención de ocultar su presencia.

“Nos llevamos al gabinete a ver el juego. Había muchísima gente de Piedras Negras y no pretendíamos ocultarlo”, declaró el alcalde durante su conferencia de prensa el pasado 19 de noviembre. Añadió que, como cualquier persona, disfruta del futbol y la convivencia, y subrayó que no ocurrió “absolutamente nada” fuera de lo común.