Alcalde de Piedras Negras genera polémica tras acudir a juego de la Selección en San Antonio con funcionarios

Piedras Negras
/ 21 noviembre 2025
    Alcalde de Piedras Negras genera polémica tras acudir a juego de la Selección en San Antonio con funcionarios
    Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, explicó en conferencia de prensa su asistencia al partido de la Selección Mexicana en San Antonio, Texas, aclarando que fue fuera del horario laboral y acompañado de miembros de su gabinete. FOTO: FACEBOOK

Jacobo Rodríguez aclaró que asistió al partido fuera de su jornada laboral junto a su gabinete y negó que hubiera intención de ocultar su presencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, asistió el martes pasado al Alamodome de San Antonio, Texas, para presenciar el partido de la Selección Mexicana de futbol contra Paraguay, acompañado de integrantes de su gabinete. La presencia del alcalde y funcionarios en el estadio quedó registrada en diversos videos que se viralizaron en redes sociales, generando críticas de algunos ciudadanos por tratarse de un día laboral.

En las grabaciones se observa al edil con una camiseta verde del seleccionado nacional, saludando a aficionados, tomándose selfies y celebrando junto a los asistentes, que superaban los 28 mil espectadores. Rodríguez aseguró que la salida se realizó una vez concluida su jornada laboral y negó que hubiera intención de ocultar su presencia.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncia menor de 14 años presunto abuso sexual por parte de su padrastro en Piedras Negras

“Nos llevamos al gabinete a ver el juego. Había muchísima gente de Piedras Negras y no pretendíamos ocultarlo”, declaró el alcalde durante su conferencia de prensa el pasado 19 de noviembre. Añadió que, como cualquier persona, disfruta del futbol y la convivencia, y subrayó que no ocurrió “absolutamente nada” fuera de lo común.

El trayecto de Piedras Negras a San Antonio es de aproximadamente 235 kilómetros, unas dos horas y media en automóvil. Rodríguez enfatizó que la asistencia al partido tuvo un carácter de convivencia y recreación con otros funcionarios y residentes de la frontera que se encontraban en Texas.

Ante la polémica generada en redes sociales, el edil calificó las críticas como parte de una “campaña de desprestigio” en su contra desde que asumió el cargo. Subrayó que la mayoría de los ciudadanos no ve mal su participación en el evento y que la polémica no altera su agenda municipal.

Los videos muestran al edil celebrando y animando a los aficionados locales antes del inicio del partido, en una actividad que combinó deporte y convivencia social.

(Con información de medios locales y nacionales)

Temas


Futbol
Polémica
Redes sociales

Localizaciones


Piedras Negras

Personajes


Jacobo Rodríguez

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
true

POLITICÓN: Congreso de Coahuila busca tipificar como delito los deepfakes con contenido íntimo
Ley Nicole

Ley Nicole
true

Nos hablan, pero no nos oyen: Gen Z
true

Jóvenes, entre la violencia y la ausencia de humanismo
true

Vive la Presidenta la peor crisis de su corto gobierno