El año que redefinió al vino mexicano: Casa Madero conquista 2025 con 131 nuevas medallas

Casa Madero, reconocida como la vinícola más antigua de América y una de las casas de vino más influyentes del continente, cierra 2025 con un logro histórico: 131 nuevas medallas obtenidas en concursos internacionales de alto prestigio. Este hito convierte al año en el ciclo más premiado en la historia de la bodega, reafirmando su liderazgo y la solidez del vino mexicano en el escenario global. Con este nuevo medallero, Casa Madero supera las 1,380 preseas acumuladas, un número que refleja no solo excelencia enológica, sino un compromiso sostenido con la calidad, la innovación y la tradición vitivinícola de más de cuatro siglos.

Un año que posiciona al vino mexicano en el mundo La participación en 20 competencias internacionales permitió a la bodega obtener 9 Dobles Oros y 49 medallas de Oro, reforzando el reconocimiento internacional hacia la producción nacional. Este impulso también contribuye a que México gane mayor presencia en mesas, catas y concursos de élite, donde cada vez se valora más la precisión, la elegancia y la identidad de los vinos producidos en nuestro país. Etiquetas que brillaron en 2025 Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2020: la etiqueta más premiada del año Con un perfil elegante, profundo y equilibrado, este vino se consolidó como uno de los grandes embajadores del vino mexicano. Su recorrido por certámenes de varios continentes lo hizo destacar con: Grand Or | Vinalies (Francia)Doble Oro y Best of Show | VINUS (Argentina) Doble Oro | El Conocedor (México) Oro | AWC Vienna (Austria) Oro | Sélections Mondiales des Vins (Canadá) Oro | Catad’Or World Wine Awards (Chile) Gran Reserva 3V 2021: un año de oro para una etiqueta emblemática Con 9 medallas de oro, este vino reafirma su posición como una de las etiquetas más sólidas del portafolio de Casa Madero y una referencia para los críticos internacionales. Oro y Best of Show | Mundus Vini (Alemania) Oro | Vinalies (Francia) Oro | Challenge International du Vin (Francia) Oro | AWC Vienna (Austria) Oro | Concours Mondial de Bruxelles (Bélgica) Oro | VINUS (Argentina)Oro | Sélections Mondiales des Vins (Canadá) Oro | El Conocedor (México) Oro | México Selection by Concours Mondial de Bruxelles (México)

Cabernet Sauvignon de Uvas Orgánicas 2020: el poder de la viticultura sustentable Este vino demostró que la producción orgánica en México puede competir al más alto nivel y obtener resultados extraordinarios. Grand Or | Vinalies (Francia) Grand Or | Wine System AG (Alemania) Doble Oro | VINUS (Argentina) Oro | Global Masters – Drinks Business (Reino Unido) Oro | Concours Mondial de Bruxelles (Bélgica) Oro | Mundus Vini (Alemania) Oro | El Conocedor (México) Casa Madero VR Rosado 2024: elegancia vibrante Su carácter fresco y sofisticado conquistó a jurados internacionales, destacándose en concursos dedicados a vinos de alta gama. Oro y Best of Show | Citadelles du Vin (Francia) Oro | Catad’Or World Wine Awards (Chile)

1597: la joya histórica que sigue marcando pauta Con 98 puntos en la Guía Catadores del Vino Mexicano de Rodolfo Gerschman, esta etiqueta reafirma su lugar como uno de los vinos más complejos y admirados del país. Un legado que se fortalece El desempeño de 2025 marca un antes y un después para Casa Madero. Más medallas y mayor reconocimiento internacional que en cualquier otro año reflejan el trabajo, la precisión y la visión de un equipo que continúa impulsando el prestigio del vino mexicano. Cada logro honra un legado de más de 400 años de historia, confirmando que la excelencia sigue siendo el corazón de la bodega.