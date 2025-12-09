Trump apoya con 12,000 millones de dólares a agricultores. En México, hasta el agua les quitan. Episodio 3

    Trump apoya con 12,000 millones de dólares a agricultores. En México, hasta el agua les quitan. Episodio 3
    Trump apoya con 12,000 millones de dólares a agricultores. Foto: Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez

Plácido Garza DETONA Presidente norteamericano lanza dardos velados a su homónima mexicana

¿Les platico? ¿Arre!

Los miembros del PUP, del profesor Hermenegildo Torres, creyeron ingenuamente en las poses amables de Trump ante CSP durante el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026.

Entre los afiliados a dicho partido se cuentan quienes representaron a México en ese evento realizado en Washington, DC.

$!En EEUU, los agricultores on héroes. En México, víctimas del mal gobierno.
En EEUU, los agricultores on héroes. En México, víctimas del mal gobierno. Foto: Grupo Detona

Se descosieron llenando sus cuentas en redes sociales, con lisonjas a CSP.

Uno de ellos, el Tal Samuel, como preámbulo al viaje de la presidenta morenista a NL, el próximo sábado 13 de este mes.

Otra, Clara Brugada, gobernadora de la CDMX.

Pero apenas se fueron sus visitas, Donald Trump anunció urbi et orbe desde la Casa Blanca, que su gobierno estará recibiendo por concepto de aranceles, trillones de dólares de países -como México- que se aprovecharon de EEUU durante muchos años. Noticia: LOS ARANCELES DE EEUU A MÉXICO, VAN.

$!Ley del Agua.
Ley del Agua. Foto: Grupo Detona/Rius

En un video que circula por todos lados, Trump alabó a los agricultores de su País.

Dijo que son la columna vertebral de la economía norteamericana.

Y del dineral que está recibiendo su gobierno por concepto de aranceles, aseguró que 12,000 millones de dólares serán para los agricultores, como asistencia económica para su crecimiento y desarrollo.

Comparaciones odiosas, pero necesarias:

En cambio, de este lado de la frontera, los fatuos legisladores que padece México, dieron entrada con alfombra roja y caravanas, a la iniciativa de reformas constitucionales enviada por CSP al Congreso de la Unión, para la nueva Ley de Aguas Nacionales, que pisotea a miles de agricultores, que están en pie de lucha, bloqueando carreteras en todo el País, porque se oponen al uso político y electorero del agua.

$!Patrullas contra tractores. Ganan los tractores.
Patrullas contra tractores. Ganan los tractores. Foto: Grupo Detona

Denuncian que los nuevos criterios para la asignación de licencias de uso, servirá para llevarle votos a MORENA y a sus rémoras del PT y PVEM, en las elecciones de 2027 y 2030.

¡Aguas! con la nueva Ley de Aguas Nacionales. Episodio 1

Episodio 2: ¡Aguas! con la nueva Ley de Aguas Nacionales

El debate por el agua

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 "Maria Moors Cabot" de la Universidad de Columbia de NY; "SIP, Sociedad Interamericana de Prensa" y "Nacional de Periodismo".

