Detienen a hombre en Piedras Negras señalado por matar a una perrita; enfrenta cargos por violencia familiar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado en la Región Norte I confirmó la ejecución de una orden de aprehensión contra José Ángel “N”, de 26 años, señalado por su probable responsabilidad en delitos de crueldad animal y violencia familiar. De acuerdo con la información oficial, agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron el mandamiento judicial emitido por un juez de la adscripción. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, en espera de la audiencia inicial en la que se buscará formular la imputación y definir su situación jurídica.

Las indagatorias incluyen testimonios del entorno familiar. Entre ellos destaca la declaración de la madre del imputado, quien lo señaló de haber privado de la vida a una perrita chihuahua para posteriormente cocinarla y consumirla. Paralelamente, la Fiscalía mantiene abierta una investigación por violencia familiar, derivada de presuntas agresiones físicas y verbales contra integrantes de su propio hogar. El Ministerio Público pretende que el acusado responda por ambos delitos de manera simultánea. El delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos subrayó que se cuenta con elementos de prueba suficientes para solicitar la vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares, con el objetivo de garantizar la presencia del imputado durante el procedimiento penal y evitar que obstaculice la investigación en curso.

Cabe destacar que, en Coahuila, el maltrato y la crueldad contra los animales están tipificados como delitos que se castigan con penas de cárcel, lo que convierte este caso en un precedente relevante para la aplicación de la justicia en la región.

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