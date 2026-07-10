Saltillo: vinculan a proceso a León ‘N’ por violencia y crueldad animal; queda en prisión preventiva

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    Saltillo: vinculan a proceso a León ‘N’ por violencia y crueldad animal; queda en prisión preventiva
    León “N” fue vinculado a proceso por presuntos delitos de crueldad y violencia animal; permanecerá en prisión preventiva durante el proceso judicial. FGE

La Fiscalía presentó los primeros datos de prueba ante el juez, quien determinó que existen elementos suficientes para continuar con la investigación

Este viernes, un juez de control vinculó a proceso a León “N” por los delitos de crueldad y violencia animal contra seres sintientes, tras una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, donde además se decretó como legal su reciente detención.

El caso se registró a inicios del mes de julio, cuando las autoridades recibieron un reporte ciudadano sobre la violencia animal que, aparentemente, era practicada de forma constante en un domicilio de la colonia Francisco de Urdiñola.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cae-en-guadalajara-leon-n-buscado-por-crueldad-animal-en-saltillo-HE22041886

El caso se colocó en la conversación tanto desde las organizaciones de la sociedad civil como de usuarios de las redes sociales y defensores o rescatistas independientes de seres sintientes.

Entre algunos de los datos de prueba que se recopilaron respecto al caso en contra de León, figuró una serie de mensajes enviados en conversaciones privadas en redes sociales, donde reconocía la violencia contra los perros como un “pasatiempo”.

El caso generó indignación e, incluso, durante los primeros días desde que se dio a conocer, fue registrado un incendio en el domicilio de León, donde presuntamente practicaba la tortura.

Tras una serie de diligencias realizadas por la Fiscalía, la autoridad solicitó una orden de aprehensión que no logró ser cumplimentada hasta el pasado jueves, en la ciudad de Guadalajara, hacia donde León “N”, de 54 años, había huido.

En la misma audiencia donde se le presentaron los cargos y se decretó legal la detención para la causa 1256/2026, se realizó la vinculación a proceso, donde el juez de control escuchó los primeros datos de prueba de la investigación de la Fiscalía y determinó que existen elementos suficientes para seguir investigando.

Toda vez que se registró un intento de sustraerse de la justicia, León “N” fue puesto bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y se otorgó a las autoridades un plazo de investigación complementaria de hasta seis meses.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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