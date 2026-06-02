Detienen a hombre investigado por delitos contra una menor en Piedras Negras

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades de la Fiscalía, la indagatoria se originó luego de que una mujer acudiera al Centro de Empoderamiento de la Mujer para presentar una denuncia relacionada con hechos que presuntamente afectaron a su hija de 11 años.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre identificado como Jorge Luis ¨N¨ fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos cometidos en perjuicio de una menor de edad en Piedras Negras .

Según la querella presentada ante las autoridades, la denunciante señaló como probable responsable a la pareja sentimental con la que mantenía una relación y quien fungía como padrastro de la menor.

Tras recibir el reporte, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes y abrió una carpeta para reunir datos de prueba relacionados con los señalamientos expuestos en la denuncia.

Dentro de los hechos denunciados también se estableció que presuntamente existía material videográfico relacionado con los actos señalados. De acuerdo con la información integrada al expediente, dicho contenido habría sido grabado con un teléfono celular y posteriormente compartido por distintos medios electrónicos, además de presuntamente difundirse en sitios de internet para adultos.

Con base en los avances de la investigación, la autoridad ministerial solicitó una orden de aprehensión contra el señalado. Una vez otorgado el mandamiento judicial, elementos de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo la detención de Jorge Luis N.

Posteriormente, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para el desarrollo de la audiencia inicial, donde se analizarán los elementos presentados por la representación social y la defensa.

Será un juez quien determine la situación jurídica del detenido conforme al procedimiento legal establecido y al desahogo de las etapas correspondientes del proceso.

Las autoridades señalaron que el caso permanece bajo investigación y será la autoridad judicial la encargada de resolver conforme a derecho la responsabilidad o no del imputado en los hechos denunciados.

(Con información de medios locales)