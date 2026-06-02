Hallan sin vida a hombre en la colonia Central; suman 20 suicidios en Piedras Negras

El reporte fue recibido a las 00:10 horas a través del sistema de emergencias 911, luego de que familiares solicitaran apoyo tras encontrar sin vida a Luis Alberto ¨N¨, también identificado en los informes como Luis Antonio Delgado Arroyo, en una vivienda situada sobre la calle Primavera, entre las calles C y D.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La madrugada de este lunes, un hombre de 58 años fue localizado sin vida al interior de su domicilio ubicado en la colonia Central de Piedras Negras , hecho que movilizó a corporaciones de seguridad e investigadores de la Fiscalía General del Estado.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron inicialmente al lugar como primeros respondientes. Posteriormente arribaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales para iniciar las diligencias correspondientes y realizar el procesamiento de la escena.

De acuerdo con los datos recabados durante las primeras investigaciones, el hombre fue localizado en posición sedente en el pasillo de acceso de la vivienda. En el lugar fue asegurada una correa para perro de color azul, objeto que quedó bajo resguardo de los peritos como parte de las evidencias integradas a la carpeta de investigación.

Tras concluir las actuaciones iniciales, las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

Durante las entrevistas realizadas por los agentes investigadores, la pareja sentimental del fallecido informó que ambos mantenían una relación desde hacía tres años y vivían en unión libre. Según su declaración, Luis Alberto enfrentaba una severa depresión relacionada principalmente con dificultades económicas y la falta de empleo.

De acuerdo con el testimonio recabado por las autoridades, el hombre permanecía desempleado desde septiembre de 2025 y constantemente expresaba preocupación por las complicaciones para conseguir trabajo debido a su edad. La falta de ingresos para cubrir gastos básicos, entre ellos el pago de la renta, era una situación que le generaba estrés constante.

Asimismo, se indicó que el hoy occiso presentaba problemas de alcoholismo y consumía mezcal de manera frecuente. También se informó que anteriormente había atentado contra su vida en al menos dos ocasiones, cuando presuntamente se arrojó desde un segundo piso, logrando sobrevivir en ambos casos.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para documentar todos los elementos relacionados con el caso y confirmar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Mientras tanto, agentes de investigación continúan recabando testimonios y evidencias para integrar el expediente correspondiente.

Con este hecho, la cifra de suicidios registrados en Piedras Negras durante 2026 alcanzó los 20 casos. Las investigaciones permanecen abiertas en espera de los resultados periciales y de la conclusión de las diligencias ministeriales.

(Con información de medios locales)