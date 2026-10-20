Detienen a joven por golpear a guardia de seguridad en bar de Eagle Pass

Los hechos ocurrieron poco después de las 02:00 horas del domingo, en un negocio ubicado sobre la calle Main, donde el personal de seguridad solicitaba a los clientes que se retiraran del lugar.

EAGLE PASS, TX.- Una joven de 21 años fue detenida por policías municipales de Eagle Pass, Texas, luego de presuntamente agredir físicamente a un guardia de seguridad privada que le pidió abandonar un bar debido al cierre del establecimiento.

De acuerdo con el teniente Alberto Zapata, la joven, identificada como Samantha García, reaccionó de manera violenta contra el guardia durante la indicación. Ante la agresión, el trabajador pidió apoyo a un agente municipal que patrullaba por el sector.

El oficial intervino y procedió con el arresto de la mujer, quien fue trasladada a las instalaciones de la corporación policial para quedar bajo resguardo mientras se realizaba el procedimiento correspondiente.

La detención se derivó de la agresión reportada en el establecimiento nocturno. Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades no detalla si el guardia sufrió lesiones ni qué cargos específicos se presentarían contra la detenida.

La joven permanecería a disposición de las autoridades para el seguimiento de su situación legal.