Detienen a joven por golpear a guardia de seguridad en bar de Eagle Pass

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    Detienen a joven por golpear a guardia de seguridad en bar de Eagle Pass
    Un agente municipal que patrullaba por el sector intervino luego de recibir el reporte de la presunta agresión. ARCHIVO

El incidente ocurrió después de las 02:00 horas del domingo, cuando el personal del establecimiento solicitó a los clientes retirarse

EAGLE PASS, TX.- Una joven de 21 años fue detenida por policías municipales de Eagle Pass, Texas, luego de presuntamente agredir físicamente a un guardia de seguridad privada que le pidió abandonar un bar debido al cierre del establecimiento.

Los hechos ocurrieron poco después de las 02:00 horas del domingo, en un negocio ubicado sobre la calle Main, donde el personal de seguridad solicitaba a los clientes que se retiraran del lugar.

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De acuerdo con el teniente Alberto Zapata, la joven, identificada como Samantha García, reaccionó de manera violenta contra el guardia durante la indicación. Ante la agresión, el trabajador pidió apoyo a un agente municipal que patrullaba por el sector.

El oficial intervino y procedió con el arresto de la mujer, quien fue trasladada a las instalaciones de la corporación policial para quedar bajo resguardo mientras se realizaba el procedimiento correspondiente.

La detención se derivó de la agresión reportada en el establecimiento nocturno. Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades no detalla si el guardia sufrió lesiones ni qué cargos específicos se presentarían contra la detenida.

La joven permanecería a disposición de las autoridades para el seguimiento de su situación legal.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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