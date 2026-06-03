Detienen a médico acusado de violación en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Detienen a médico acusado de violación en Piedras Negras
    El profesionista fue interceptado por elementos investigadores al salir de las instalaciones de la Cruz Roja en la colonia Nísperos, donde le notificaron el mandamiento judicial emitido por un juez. REDES SOCIALES

La denuncia fue presentada desde abril y, tras varias semanas de investigación, agentes estatales lograron ejecutar la orden de aprehensión autorizada por un juez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un médico de 28 años de edad, señalado por su probable participación en un delito de violación cometido en perjuicio de una joven de 19 años, en Piedras Negras.

El detenido, identificado como Aldo Erubiel ¨N¨, fue asegurado cuando salía de las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en la colonia Nísperos. Tras ser notificado del mandamiento judicial emitido por un juez, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para quedar a disposición de la autoridad correspondiente.

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La captura se derivó de una investigación iniciada luego de que la presunta víctima presentara una denuncia formal ante las autoridades. Con base en los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, misma que fue autorizada por un órgano jurisdiccional.

De acuerdo con información relacionada con el caso, la denuncia fue presentada desde el pasado 19 de abril bajo la causa penal 250/2026. Tras varias semanas de indagatorias, agentes investigadores localizaron al profesionista y ejecutaron la orden judicial sin que se reportaran incidentes durante el operativo.

Luego de su detención, el imputado fue ingresado a las celdas de la delegación de la Fiscalía, donde permanecerá mientras se desarrollan las etapas iniciales del procedimiento penal.

Será durante la audiencia inicial cuando el Ministerio Público formule la imputación correspondiente y presente ante el juez los elementos contenidos en la carpeta de investigación. Posteriormente, la autoridad judicial determinará si existen condiciones para vincular o no a proceso al acusado.

Las autoridades señalaron que la resolución del caso dependerá de la valoración de las pruebas y testimonios que sean expuestos por ambas partes durante las diligencias judiciales. Mientras tanto, el procedimiento continuará conforme a las disposiciones legales aplicables.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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