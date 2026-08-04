Detienen a policía municipal de Piedras Negras por presunta agresión contra su esposa

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Piedras Negras
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    Detienen a policía municipal de Piedras Negras por presunta agresión contra su esposa
    El oficial identificado como Jorge Eduardo ‘N’, de 36 años, se encontraba fuera de servicio al momento de los hechos. ESPECIAL

La agresión habría ocurrido durante la madrugada del domingo en un restaurante de comida rápida

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un elemento activo de la Policía Municipal de Piedras Negras fue detenido luego de ser señalado por presuntamente agredir físicamente a su esposa al interior de un restaurante de comida rápida ubicado en la colonia San Luis.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo, alrededor de las 3:00 horas, en el establecimiento McDonald’s localizado en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y el par vial Román Cepeda, donde se encontraba el oficial Jorge Eduardo “N.”, de 36 años de edad, acompañado de su esposa Ana María “N.”, de 26 años.

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De acuerdo con el testimonio de empleados del lugar, la pareja comenzó una discusión que posteriormente habría escalado a una agresión física. Según los reportes, el hombre presuntamente golpeó en repetidas ocasiones a la mujer, por lo que trabajadores del restaurante solicitaron la intervención de las autoridades.

Elementos policiacos acudieron al sitio y procedieron a la detención del oficial, quien se encontraba fuera de servicio al momento de los hechos. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica dentro del plazo correspondiente.

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En tanto, la afectada acudió ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde habría presentado una denuncia formal en contra de su pareja sentimental.

Las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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