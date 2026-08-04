Detienen a policía municipal de Piedras Negras por presunta agresión contra su esposa

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un elemento activo de la Policía Municipal de Piedras Negras fue detenido luego de ser señalado por presuntamente agredir físicamente a su esposa al interior de un restaurante de comida rápida ubicado en la colonia San Luis. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo, alrededor de las 3:00 horas, en el establecimiento McDonald’s localizado en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y el par vial Román Cepeda, donde se encontraba el oficial Jorge Eduardo “N.”, de 36 años de edad, acompañado de su esposa Ana María “N.”, de 26 años.

De acuerdo con el testimonio de empleados del lugar, la pareja comenzó una discusión que posteriormente habría escalado a una agresión física. Según los reportes, el hombre presuntamente golpeó en repetidas ocasiones a la mujer, por lo que trabajadores del restaurante solicitaron la intervención de las autoridades. Elementos policiacos acudieron al sitio y procedieron a la detención del oficial, quien se encontraba fuera de servicio al momento de los hechos. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica dentro del plazo correspondiente.

En tanto, la afectada acudió ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde habría presentado una denuncia formal en contra de su pareja sentimental. Las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.